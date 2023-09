GERT56: Depois do IDM é antes do DLC

A equipa GERT56 regressa às suas origens e vai disputar a corrida de 6 horas em Oschersleben, em 3.10.23, com os seus três pilotos habituais na classe Endurance. As inscrições ainda estão a ser aceites.

A equipa GERT56 vem das corridas de longa distância e também está de regresso a elas. Pelo menos para uma corrida. Nomeadamente para o Campeonato Alemão de Resistência DLC, que atribui o seu título no início de outubro. A equipa IDM Superbike de Karsten Wolf vai participar com os seus três pilotos, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Jan-Ole Jähnig.

"Estamos ansiosos pela nossa casa do desporto motorizado e pelos amigos e pessoal da Motorsport Arena Oschersleben, pelo anfitrião MSF Sauerland, onde já fomos convidados tantas vezes para a Speedweek, e por um bom final de época com pessoas que pensam da mesma forma", explica a equipa. "Mesmo assim, inscrevam-se e vamos trazer um pouco da "atmosfera Speedweek" de volta à arena. Vamos ver o que resta do material após a final do IDM Hockenheim, vamos colocar um grande barril e é tudo. Tecnologia leve, paixão grande, vamos divertir-nos na final do DLC em Oschersleben, a 03.10.2023".

Os interessados ainda se podem inscrever junto do organizador MSF Sauerland.

"Estamos a participar por diversão", diz Jan-Ole Jähnig, explicando o esforço. "Penso que este é um título que a KW ainda não tem. É uma pena que ainda não tenham sido muitos a inscrever-se. É possível fazer seis horas. Eu próprio ainda não conduzi uma corrida de resistência. Numa emergência, o Toni Finsterbusch fá-lo-á, pois já correu no Campeonato do Mundo de Resistência."