Reencuentro con el campeón del EWC Marvin Fritz en el IDM

El viernes por la mañana, un recién coronado campeón del mundo también se paseó por el pit lane de Hockenheim y vio de cerca los entrenamientos libres del IDM Superbike en directo y en color. Marvin Fritz, junto con Niccolo Canepa y Karel Hanika, se había hecho con la corona en el Campeonato del Mundo de Resistencia el pasado domingo tras las 24 Horas de Le Castellet. Para el equipo YART en torno a Mandy Kainz era el segundo título tras el de 2009.

Para Marvin Fritz (30) era el cuarto título de su carrera. En 2005 ganó la ADAC Junior Cup, en 2014 se hizo con la victoria absoluta en la IDM Supersport 600 y dos años más tarde le llegó el título en la IDM Superbike. Ahora, con el título mundial, pone otro punto de éxito en su carrera.

"Fueron las siete horas más largas", recuerda de su carrera en el Campeonato del Mundo, después de que la Yamaha sufriera problemas de sobrecalentamiento desde el domingo por la mañana y tuviera que ser rellenada constantemente con agua. La redención llegó con la bandera a cuadros, el cuarto puesto y el título mundial. Pero el día estaba lejos de terminar. "Las verificaciones técnicas duraron hasta la una de la madrugada", dice Fritz en Hockenheim. "Sí, así es", confirma el jefe de BWM Endurance, Werner Daemen. "Realmente miraron cada tornillo".

Mientras tanto, Fritz se ha recuperado bien. "Pero no me siento diferente ahora con el título que antes", dice el nuevo campeón del EWC. "Siempre me gustó también en la IDM. Pero en una carrera de 24 horas como ésta, un piloto hace más kilómetros que en toda una temporada de IDM. Pero sí, la IDM también fue genial". A Fritz y Daemen les gustaría ver una carrera más en el Campeonato Mundial de Resistencia de 2024. Qatar está a debate. "Cinco carreras serían perfectas", dice Daemen, "pero no más. Después de una carrera de 24 horas como esa, la moto está acabada".

¿Y volver a pilotar la IDM? "Definitivamente seguiré con YART", asegura Fritz. "Estuve a punto de hacerlo con la IDM este año, pero entonces las fechas coincidieron con el EWC Suzuka y el IDM Red Bull Ring. Ahí se acabó el asunto".

Fritz afirma que no diría que no a una inscripción en el IDM. "Aunque no es fácil hacer dos cosas. Tiene que estar bien pensado. Pero dependiendo de la constelación del equipo, se puede pensar en ello. Yo lo haría con YART. Porque sólo tiene sentido si puedes competir por el título".

Así que ahora se trata de esperar y ver qué ofrecen los calendarios de las dos series. Sin solapamientos, podría haber entonces un reencuentro con Fritz. No estaría solo con la doble carga. Ilya Mikhalchik, Florian Alt, Bastien Mackels, Philipp Steinmayr y Leandro Mercado también corren en las dos series y tienen éxito en ambas.