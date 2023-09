Retrouvailles avec le champion EWC Marvin Fritz en IDM

Vendredi matin, un champion du monde fraîchement couronné s'est lui aussi promené dans la pitlane d'Hockenheim et a assisté de près, en direct et en couleur, aux essais libres de l'IDM Superbike. Marvin Fritz a remporté la couronne du championnat du monde d'endurance avec Niccolo Canepa et Karel Hanika dimanche dernier après les 24 heures du Castellet. Pour l'équipe du YART dirigée par Mandy Kainz, il s'agissait du deuxième titre après celui de 2009.

Pour Marvin Fritz (30 ans), il s'agissait du quatrième titre de sa carrière. En 2005, il a remporté l'ADAC Junior Cup, en 2014, il a remporté le classement général de l'IDM Supersport 600 et deux ans plus tard, le titre de l'IDM Superbike était dû. Avec le titre de champion du monde, il a maintenant marqué un nouveau point de réussite dans sa carrière.

"C'était les sept heures les plus longues", raconte-t-il de sa course de championnat du monde, après que la Yamaha a dû faire face à des problèmes de surchauffe dès le dimanche matin et qu'il a fallu constamment rajouter de l'eau. La délivrance est venue avec le drapeau à damier, la quatrième place et le titre de champion du monde. Mais la journée était loin d'être terminée. "Le contrôle technique a duré jusqu'à une heure du matin", raconte Fritz à Hockenheim. "Oui, c'est vrai", confirme également le chef de BWM Endurance, Werner Daemen. "Ils ont vraiment regardé chaque vis".

Entre-temps, Fritz s'est bien remis. "Mais je ne me sens pas différent maintenant avec le titre qu'avant", déclare le nouveau champion EWC. "En IDM, je me suis toujours bien plu aussi. Mais lors d'une telle course de 24 heures, un pilote fait plus de kilomètres que pendant toute une saison d'IDM. Mais oui, l'IDM, c'était bien aussi". Pour le championnat du monde d'endurance 2024, Fritz et aussi Daemen souhaitent une course de plus. Le Qatar est à l'ordre du jour. "Cinq courses seraient parfaites", dit Daemen, "mais pas plus. Après une telle course de 24 heures, la moto est finie".

Et repartir en IDM ? "Je reste au YART dans tous les cas", assure Fritz. "J'ai failli participer à l'IDM cette année, mais les dates de l'EWC Suzuka et de l'IDM Red Bull Ring se sont chevauchées. Le sujet s'est donc arrêté là".

Selon ses propres dires, Fritz ne dirait pas non à une participation à l'IDM. "Même si ce n'est pas facile de faire deux choses à la fois. Il faut y réfléchir à deux fois. Mais selon la configuration de l'équipe, on peut y réfléchir. Avec le YART, je le ferais. Car cela n'a de sens que si l'on peut courir pour le titre".

Il s'agit donc maintenant d'attendre de voir ce que les calendriers des deux séries nous réservent. Sans chevauchement, il pourrait alors y avoir des retrouvailles avec Fritz. Il ne serait pas seul à assumer cette double charge. Ilya Mikhalchik, Florian Alt, Bastien Mackels, Philipp Steinmayr et Leandro Mercado courent également dans les deux séries et ont du succès dans les deux séries.