Riunione con il campione EWC Marvin Fritz nell'IDM

Venerdì mattina, anche un neo-campione del mondo ha attraversato la corsia dei box di Hockenheim e ha assistito da vicino alle prove libere dell'IDM Superbike, in diretta e a colori. Marvin Fritz, insieme a Niccolò Canepa e Karel Hanika, ha conquistato la corona del Campionato Mondiale Endurance domenica scorsa dopo la 24 Ore di Le Castellet. Per il team YART di Mandy Kainz si tratta del secondo titolo dopo quello del 2009.

Per Marvin Fritz (30) si tratta del quarto titolo della sua carriera. Nel 2005 ha vinto l'ADAC Junior Cup, nel 2014 ha conquistato la vittoria assoluta nella IDM Supersport 600 e due anni dopo il titolo nella IDM Superbike. Con il titolo di campione del mondo, ora ha segnato un altro punto di successo nella sua carriera.

"Sono state le sette ore più lunghe", racconta della sua gara di campionato mondiale, dopo che la Yamaha ha avuto problemi di surriscaldamento fin dalla domenica mattina e ha dovuto essere costantemente rifornita di acqua. Il riscatto è arrivato con la bandiera a scacchi, il quarto posto e il titolo mondiale. Ma la giornata era tutt'altro che finita. "Ci sono volute fino all'una di notte per le verifiche tecniche", racconta Fritz a Hockenheim. "Sì, è vero", conferma Werner Daemen, capo di BWM Endurance. "Hanno controllato davvero ogni vite".

Nel frattempo, Fritz si è ripreso bene. "Ma ora con il titolo non mi sento diverso da prima", dice il nuovo campione EWC. "Mi è sempre piaciuto anche nell'IDM. Ma in una gara di 24 ore come questa, un corridore fa più chilometri che in un'intera stagione IDM. Ma sì, anche l'IDM è stata fantastica". Fritz e Daemen vorrebbero vedere un'altra gara nel Campionato del Mondo Endurance 2024. Il Qatar è in discussione. "Cinque gare sarebbero perfette", dice Daemen, "ma non di più. Dopo una gara di 24 ore come quella, la moto è finita".

E guidare di nuovo l'IDM? "Rimarrò sicuramente con YART", assicura Fritz. "Quest'anno ero quasi riuscito a correre con l'IDM, ma poi le date si sono scontrate con l'EWC Suzuka e l'IDM Red Bull Ring. La questione è finita lì".

Fritz afferma che non direbbe di no a una partecipazione con l'IDM. "Anche se non è facile fare due cose. Deve essere ben pensato. Ma a seconda della costellazione del team, è possibile pensarci. Io lo farei con la YART. Perché ha senso solo se si può correre per il titolo".

Ora si tratta di aspettare e vedere cosa offrono i calendari delle due serie. In assenza di sovrapposizioni, potrebbe esserci un ricongiungimento con Fritz. Non sarebbe solo con il doppio fardello. Anche Ilya Mikhalchik, Florian Alt, Bastien Mackels, Philipp Steinmayr e Leandro Mercado corrono in entrambe le serie e hanno successo in entrambe.