Reencontro com o campeão do EWC Marvin Fritz no IDM

Após o seu sucesso no Campeonato do Mundo de Resistência e a conquista do título com a YART, Marvin Fritz passou pela final do IDM em Hockenheimring antes de descolar para Espanha na sexta-feira à tarde.

Na manhã de sexta-feira, um recém-coroado campeão do mundo também passeou pelas boxes de Hockenheim e assistiu de perto aos treinos livres da IDM Superbike ao vivo e a cores. Marvin Fritz, juntamente com Niccolo Canepa e Karel Hanika, tinha conquistado a coroa do Campeonato do Mundo de Resistência no passado domingo, após as 24 Horas de Le Castellet. Para a equipa YART de Mandy Kainz foi o segundo título depois de 2009.

Para Marvin Fritz (30) foi o quarto título da sua carreira. Em 2005, venceu a ADAC Junior Cup, em 2014 conquistou a vitória geral na IDM Supersport 600 e, dois anos mais tarde, o título na IDM Superbike. Com o título de campeão do mundo, estabeleceu agora mais um ponto de sucesso na sua carreira.

"Foram as sete horas mais longas", conta ele sobre a sua corrida no Campeonato do Mundo, depois de a Yamaha ter tido problemas de sobreaquecimento a partir de domingo de manhã e ter tido de ser constantemente abastecida com água. A redenção chegou com a bandeira axadrezada, o quarto lugar e o título de campeão do mundo. Mas o dia estava longe de terminar. "A inspeção técnica demorou até à uma da manhã", diz Fritz em Hockenheim. "Sim, é verdade", confirma o diretor da BWM Endurance, Werner Daemen. "Eles realmente olharam para cada parafuso."

Entretanto, Fritz recuperou bem. "Mas não me sinto diferente agora com o título do que antes", diz o novo campeão do EWC. "Também sempre gostei do IDM. Mas numa corrida de 24 horas como esta, um piloto faz mais quilómetros do que numa época inteira de IDM. Mas sim, a IDM também foi óptima." Fritz e Daemen gostariam de ver mais uma corrida no Campeonato do Mundo de Resistência de 2024. O Qatar está em debate. "Cinco corridas seriam perfeitas", diz Daemen, "mas não mais. Depois de uma corrida de 24 horas como essa, a mota está acabada."

E voltar a correr na IDM? "Vou ficar definitivamente com a YART", assegura Fritz. "Quase consegui correr com a IDM este ano, mas depois as datas coincidiram com o EWC Suzuka e o IDM Red Bull Ring. Foi o fim da questão".

Fritz diz que não diria que não a uma participação na IDM. "Embora não seja fácil fazer duas coisas. Tem de ser bem pensado. Mas dependendo da constelação da equipa, podemos pensar nisso. Eu fá-lo-ia com o YART. Porque só faz sentido se pudermos correr para o título."

Agora é uma questão de esperar e ver o que os calendários das duas séries têm para oferecer. Sem sobreposições, poderia então haver um reencontro com Fritz. Ele não estaria sozinho com o duplo fardo. Ilya Mikhalchik, Florian Alt, Bastien Mackels, Philipp Steinmayr e Leandro Mercado também correm nas duas séries e são bem sucedidos em ambas.