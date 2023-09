IDM Superbike : Q1 - l'avant-dernier compte à rebours 2023

Lors de la première des deux séances de qualification, Ilya Mikhalchik a pris les commandes de la course en tête, suivi par Hannes Soomer et Patrick Hobelsberger. Mais les superbikers n'avaient pas encore atteint les temps de l'année précédente.

Vendredi, seules la première et la deuxième séance d'essais libres ont été vraiment intéressantes. En effet, lors de la deuxième, la piste était mouillée après une courte averse. Seule une poignée de pilotes s'est aventurée sur la piste. Parmi eux, Bálint Kovács, qui a payé son ardeur par une glissade. "Comme on ne sait jamais quel temps il fera encore ce week-end", a-t-il réfléchi. Mais les prévisions météorologiques sont bonnes pour le dimanche de la course et le Hongrois s'en est tiré sans trop de dégâts lors de sa glissade.

L'homme le plus rapide du vendredi a été le Belge Bastien Mackels du team SWPN avec un temps de 1.27,171 min, suivi de Toni Finsterbusch, Hannes Soomer, Ilya Mikhalchik et Florian Alt. Au total, 24 pilotes s'étaient inscrits à la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim. Les temps du vendredi ne pouvaient pas encore être considérés comme exaltants, c'est pourquoi il fallait s'attendre à quelques tours plus rapides le samedi.

Dès leurs premiers tours chronométrés, les pilotes de Superbike, emmenés par Alt, le pilote Honda, sont arrivés à un faible 1,27. Lors du deuxième tour, Alt, Finsterbusch, Patrick Hobelsberger et Mackels devaient déjà atteindre 1.26 min. L'homme le plus rapide était Alt avec un temps de 1.26.486 min, 0.023 min devant Hobelsberger et 0.136 min devant Mikhalchik. Après quatre tours, le rapide pilote Honda est retourné au box.

Le reste de la meute Superbike a également suivi son exemple et après dix minutes d'entraînement, les pilotes sont passés au stand collectif. Seuls les pilotes du GERT56 Hobelsberger et Finsterbusch ont profité de la piste temporairement libre. À la mi-séance, ce sont Alt et Kartheininger qui ont fait le tour de la piste en solitaire. Peu après, on entendait encore le son saturé de la Ducati de Marc Moser. Tous les autres étaient en train de travailler dans les stands.

Les dix dernières minutes, les affaires ont repris un peu de vigueur sur le circuit. Hannes Soomer a même réussi à se hisser à la troisième place, mais il ne s'est pas passé grand-chose lors de la première séance de qualification. A neuf minutes de la fin, le leader de l'IDM, Alt, a conservé son meilleur temps. Les dix premiers se tenaient tout de même en une seconde, ce qui laisse espérer deux courses passionnantes le dimanche.

Les dernières minutes ont été très animées et les dernières attaques sur les temps ont été préparées. Soomer en avait profité pour prendre la tête avec un 1.26,177 min et avait Jan-Ole Jähnig dans son sillage avec un 1.26,484 min. Les candidats au titre Alt et Mikhalchik ont gardé leur attaque respective pour les dernières minutes d'entraînement. Mikhalchik s'est rapproché à 0,005 min de l'Estonien. Un tour plus tard, l'Ukrainien était passé. 1.26.022 min, le nouveau meilleur temps. Soomer n'avait plus de flèches dans son carquois et est rentré aux stands, Alt a lui aussi quitté la piste prématurément. Le pilote invité Johann Flammann a été pénalisé d'un tour supplémentaire pour avoir dépassé les limites de la piste.

IDM Superbike Q1

1. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26,022 min

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26,177 min

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1.26,465 min

4. Florian Alt (D/Honda) 1.26,466 min

5. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.26,484 min

6. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26,725 min

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 1.26,792 min

8. Philipp Steinmayr (A/BMW) 1.26,922 min

9. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1.26,935 min

10. Max Schmidt (D/BMW) 1.27,311 min

11. Kamil Krzemien (PL/BMW) 1.27,461 min

12. Colin Velthuizen (NL/BMW) 1.27,462 min

13. Bálint Kovács (HUN/BMW) 1.27,647 min

14. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1.27,683 min

15. Rob Hartog (NL/Yamaha) 1.27,725 min