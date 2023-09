IDM Superbike: Q1 - il penultimo conto alla rovescia 2023

Venerdì, solo la prima e la seconda sessione di prove libere sono state davvero interessanti. Nella seconda sessione, la pista era bagnata dopo una breve pioggia. Solo pochi piloti si sono avventurati in pista. Tra questi c'era Bálint Kovács, che ha pagato la sua fretta con una scivolata. "Non si sa mai come sarà il tempo questo fine settimana", ha detto. Ma le previsioni meteo sono buone per la gara di domenica e l'ungherese se l'è cavata con una scivolata.

Il più veloce venerdì è stato il belga Bastien Mackels del Team SWPN con un tempo di 1m 27.171s, seguito da Toni Finsterbusch, Hannes Soomer, Ilya Mikhalchik e Florian Alt. In totale sono 24 i piloti iscritti alla finale dell'IDM all'Hockenheimring. I tempi di venerdì non potevano ancora essere considerati esaltanti, quindi sabato ci si aspettava qualche giro più lento.

Già nei primi giri cronometrati, i piloti della Superbike, guidati dal pilota Honda Alt, hanno raggiunto un tempo basso di 1,27s. Nel secondo giro, Alt, Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Mackels avevano già raggiunto 1,26 minuti. Il più veloce è stato Alt con 1.26.486 min, 0,023 min davanti a Hobelsberger e 0,136 min davanti a Mikhalchik. Dopo quattro giri, il veloce pilota della Honda è dovuto rientrare ai box.

Il resto del gruppo Superbike ha seguito il suo esempio e dopo dieci minuti di prove è rientrato per un pit stop collettivo. Solo i piloti GERT56 Hobelsberger e Finsterbusch hanno approfittato della pista temporaneamente libera. A metà sessione, erano Alt e Kartheininger a girare in pista da soli. Poco dopo si è sentito il suono della Ducati di Marc Moser. Tutti gli altri erano al lavoro nei box.

Negli ultimi dieci minuti, l'attività in pista si è un po' ripresa. Hannes Soomer è riuscito persino a salire al terzo posto, ma non c'è stato molto da fare nella prima sessione di qualifiche. A nove minuti dalla fine, il leader IDM Alt aveva ancora il miglior tempo. Almeno i primi dieci erano a un solo secondo l'uno dall'altro, il che fa sperare in due gare emozionanti domenica.

Negli ultimi minuti c'è stata di nuovo molta azione e sono stati preparati gli ultimi attacchi ai tempi. Soomer ha approfittato del tempo e ha preso il comando con 1m26.177s, con Jan-Ole Jähnig al seguito con 1m26.484s. I contendenti al titolo Alt e Mikhalchik hanno conservato i rispettivi attacchi per gli ultimi minuti di prove. Mikhalchik è arrivato a 0,005 minuti dall'estone. Un giro dopo l'ucraino era finito. 1.26.022 il nuovo miglior tempo. Soomer non aveva più frecce nella sua faretra ed è rientrato ai box, anche Alt si è ritirato in anticipo. Il pilota ospite Johann Flammann è stato penalizzato di un altro giro per aver superato i limiti della pista.

IDM Superbike Q1

1° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26.022 min.

2° Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26.177 min.

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1m 26,465s

4° Florian Alt (D/Honda) 1:26.466 min

5° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1m 26,484s

6° Toni Finsterbusch (D/BMW) 1m 26,725s

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 1.26.792 min.

8° Philipp Steinmayr (A/BMW) 1m 26,922s

9° Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1:26.935 min.

10° Max Schmidt (D/BMW) 1:27.311 min.

11° Kamil Krzemien (PL/BMW) 1:27.461 min.

12° Colin Velthuizen (NL/BMW) 1:27.462 min.

13° Bálint Kovács (HUN/BMW) 1:27.647 min.

14° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1:27.683s

15° Rob Hartog (NL/Yamaha) 1.27.725 min.