IDM Superbike: Q1 - a penúltima contagem decrescente 2023

Na sexta-feira, apenas a primeira e a segunda sessões de treinos livres foram realmente interessantes. Na segunda sessão, a pista estava molhada após um breve aguaceiro. Apenas um punhado de pilotos se aventurou na pista. Entre eles estava Bálint Kovács, que pagou a sua ansiedade com um deslize. "Como nunca se sabe como vai estar o tempo este fim de semana", argumentou. Mas as previsões meteorológicas são boas para a corrida de domingo e o húngaro não teve problemas com o deslize.

O mais rápido na sexta-feira foi o belga Bastien Mackels, da Team SWPN, com um tempo de 1m 27,171s, seguido por Toni Finsterbusch, Hannes Soomer, Ilya Mikhalchik e Florian Alt. Um total de 24 pilotos inscreveram-se para a final do IDM em Hockenheimring. Os tempos de sexta-feira ainda não podiam ser considerados entusiasmantes, pelo que se esperavam algumas voltas mais planas no sábado.

Já nas primeiras voltas cronometradas, os pilotos das Superbike, liderados pelo piloto da Honda, Alt, atingiram 1,27s. Na segunda volta, Alt, Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Mackels já tinham atingido 1,26 minutos. O homem mais rápido foi Alt, com 1.26,486 min, 0,023 min à frente de Hobelsberger e 0,136 min à frente de Mikhalchik. Após quatro voltas, o rápido piloto da Honda teve de regressar às boxes.

O resto do pelotão de Superbike seguiu o seu exemplo e, após dez minutos de treino, fizeram uma paragem colectiva nas boxes. Apenas os pilotos da GERT56, Hobelsberger e Finsterbusch, aproveitaram a pista temporariamente livre. A meio da sessão, eram Alt e Kartheininger que corriam sozinhos pela pista. Pouco depois, ouve-se o som rico da Ducati de Marc Moser. Todos os outros estavam a trabalhar nas boxes.

Nos últimos dez minutos, a atividade na pista recuperou um pouco. Hannes Soomer até conseguiu subir para o terceiro lugar, mas a primeira sessão de qualificação não foi muito animada. A nove minutos do final, o líder da IDM, Alt, continuava a registar o melhor tempo. Pelo menos, os dez primeiros ficaram a apenas um segundo uns dos outros, o que dá esperança de duas corridas emocionantes no domingo.

Nos últimos minutos, houve novamente muita ação e foram preparados os últimos ataques aos tempos. Soomer aproveitou o tempo e assumiu a liderança com 1m26,177s, com Jan-Ole Jähnig a reboque com 1m26,484s. Os candidatos ao título Alt e Mikhalchik guardaram os seus respectivos ataques para os últimos minutos dos treinos. Mikhalchik ficou a 0,005 minutos do estónio. Uma volta mais tarde, o ucraniano estava acabado. 1.26,022 min o novo melhor tempo. Soomer não tinha mais flechas na sua aljava e entrou nas boxes, Alt também se retirou mais cedo. O piloto convidado Johann Flammann recebeu mais uma volta de penalização por exceder os limites da pista.

IDM Superbike Q1

1º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26,022 min

2º Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26,177 min

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1m 26,465s

4º Florian Alt (D/Honda) 1m 26,466s

5º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1m 26,484s

6º Toni Finsterbusch (D/BMW) 1m 26,725s

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 1m 26,792s

8º Philipp Steinmayr (A/BMW) 1m 26,922s

9º Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1m 26,935s

10º Max Schmidt (D/BMW) 1:27.311 min

11º Kamil Krzemien (PL/BMW) 1:27.461 min

12º Colin Velthuizen (NL/BMW) 1:27.462 min

13º Bálint Kovács (HUN/BMW) 1:27.647 min

14º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1m 27,683s

15º Rob Hartog (NL/Yamaha) 1m 27,725s