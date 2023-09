IDM Superbike : Mikhalchik décroche la dernière pole en 2023

Lors de la deuxième séance de qualification dans le cadre de la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim, le meilleur temps du triple champion IDM Ilya Mikhalchik n'a pas pu être remis en cause. Hannes Soomer et Toni Finsterbusch également sur la première ligne.

C'est sous un soleil radieux et des tribunes pleines dans la zone de la Sachskurve que les pilotes IDM Superbike ont attaqué leur dernier entraînement de la saison 2023. Menés par Ilya Mikhalchik et son meilleur temps de la matinée (1.26,022 min), 24 pilotes se sont encore une fois lancés à la poursuite de la meilleure position de départ possible pour le dimanche de course. Tous les pilotes sont entrés en piste dès l'ouverture de la voie des stands, à l'exception de Hannes Soomer, deuxième le matin, et du pilote invité Johann Flammann qui ont pris quelques minutes de plus avant de prendre leur service.

Lors de son deuxième tour chronométré, Mikhalchik était déjà revenu à des temps de 1.26, ce qui faisait de lui le pilote le plus rapide avec Florian Alt. Ce sont justement ces deux pilotes qui veulent se disputer le titre le dimanche de la course. Pour Alt, ce serait le premier titre en Superbike après l'un ou l'autre titre de vice-champion. Pour Mikhalchik, ce serait déjà le quatrième titre.

Alors que rien n'a changé dans les temps de pointe, ce sont Colin Velthuizen, Paul Fröde et Marc Moser qui ont amélioré leurs temps par rapport à la matinée. Soomer, quant à lui, n'était toujours pas en action et n'avait toujours pas de temps au compteur après dix minutes. Comme d'habitude, les dix premières minutes de turbulence ont été suivies d'un retour au calme sur la piste, tandis que les stands étaient en pleine effervescence. À la mi-temps, Soomer a enfin fait son apparition et a effectué son premier tour, suivi par Daniel Rubin, qui effectuait sa course annuelle sur le circuit d'Hockenheim.

Toni Finsterbusch a lui aussi rejoint le club des pilotes 1.26, mais le pilote BMW et ses coéquipiers n'ont pas connu d'amélioration. Il lui restait onze minutes, à lui et à ses collègues, pour améliorer leurs performances. Soomer était le quatrième du groupe des 1.26 min. Mais ce sont ensuite Toni Finsterbusch et Bastien Mackels qui ont amélioré leurs temps dans le top 10. Finsterbusch a réussi à se hisser à la troisième place avec son 1.26.414 min et a ainsi évincé son coéquipier Patrick Hobelsberger de la première ligne de départ. Bálint Kovács a réussi à se hisser à la 10e place avec un temps de 1.27,117 min.

Hobelsberger a réussi à grappiller quelques dixièmes de seconde, mais n'a pas réussi à dépasser Finsterbusch. Mercado a eu une séance d'entraînement ratée. Après deux tours, il est rentré au box et n'est réapparu sur la piste que dans les dernières minutes. Mikhalchik s'est rapproché à deux dixièmes de seconde de son propre temps de pole, mais il n'a pas réussi à faire mieux que le temps du matin. Chez Alt aussi, rien n'a bougé en matière de meilleur temps personnel. Il a toutefois réussi, comme Mikhalchik, quelques temps moyens de 1.26, ce qui laisse espérer une course passionnante dimanche.

IDM Superbike Q1 + Q2

1. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26.022 min

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26,177 min

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26,414 min

4. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1.26,465 min

5. Florian Alt (D/Honda) 1.26,466 min6

6. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.26,484 min

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 1.26,601 min

8. Philipp Steinmayr (A/BMW) 1.26,922 min

9. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1.26,935 min

10. Bálint Kovács (HUN/BMW) 1.27,117 min

11. Max Schmidt (D/BMW) 1.27,311 min

12. Colin Velthuizen (NL/BMW) 1.27,462 min

13. Kamil Krzemien (PL/BMW) 1.27,461 min

14. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1.27,605 min

15. Rob Hartog (NL/Yamaha) 1.27,642 min