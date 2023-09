IDM Superbike: Mikhalchik conquista l'ultima pole nel 2023

Nella seconda sessione di qualifiche della finale IDM all'Hockenheimring, il miglior tempo del tre volte campione IDM Ilya Mikhalchik non ha potuto essere scalfito. Hannes Soomer e Toni Finsterbusch anche in prima fila.

Sotto un sole splendente e con le tribune piene nell'area di Sachskurve, i piloti dell'IDM Superbike hanno affrontato l'ultima sessione di prove della stagione 2023. Guidati da Ilya Mikhalchik e dal suo miglior tempo mattutino di 1m 26.022s, 24 piloti sono partiti ancora una volta alla ricerca della migliore posizione di partenza possibile per la gara di domenica. Tutti i piloti sono scesi in pista non appena è stata aperta la corsia dei box, solo Hannes Soomer, secondo al mattino, e il pilota ospite Johann Flammann hanno impiegato qualche minuto in più prima di entrare in servizio.

Nel suo secondo giro cronometrato, Mikhalchik era già tornato a un tempo di 1,26, diventando così il pilota più veloce insieme a Florian Alt. Questi sono i due piloti che vogliono decidere il titolo tra di loro la domenica di gara. Per Alt sarebbe il primo titolo Superbike dopo uno o l'altro vice-campionato. Per Mikhalchik sarebbe già il titolo numero 4.

Mentre non ci sono stati cambiamenti nei tempi di punta, sono stati Colin Velthuizen, Paul Fröde e Marc Moser a centrocampo a migliorare i loro tempi rispetto alla mattina. Soomer, invece, non era ancora in azione e non aveva tempi sul cronometro nemmeno dopo dieci minuti. Come di consueto, dopo i primi dieci minuti turbolenti, la pista è diventata un po' più tranquilla, mentre i box erano occupati. All'intervallo, Soomer si è finalmente presentato al lavoro e ha effettuato il suo primo giro, seguito da Daniel Rubin, che ha fatto la sua partenza annuale come ospite all'Hockenheimring.

Nel frattempo anche Toni Finsterbusch si era unito al club dei piloti da 1,26, ma non si vedeva un miglioramento per il pilota della BMW, né per i suoi compagni di gara. A lui e agli altri colleghi restavano undici minuti per fare qualcosa per le loro prestazioni. Soomer era quarto nel gruppo dei 1.26 minuti. Ma poi sono stati Toni Finsterbusch e Bastien Mackels della top ten a migliorare i loro tempi. Finsterbusch è balzato al terzo posto con il suo 1m 26.414s, spodestando il suo compagno di squadra Patrick Hobelsberger dalla prima fila della griglia. Bálint Kovács è riuscito a balzare al 10° posto con un 1m 27.117s.

Anche Hobelsberger ha spremuto qualche decimo di secondo, ma non è riuscito a superare Finsterbusch. Mercado ha fatto una brutta prova. Dopo due giri è finito ai box ed è riapparso in pista solo negli ultimi minuti. Mikhalchik si è avvicinato a due decimi di secondo dal suo tempo della pole, ma è stato impossibile battere il tempo del mattino. Anche Alt non ha stabilito un record personale. Tuttavia, come Mikhalchik, anche lui ha ottenuto un tempo medio di 1,26, il che fa sperare in una gara emozionante domenica.

IDM Superbike Q1 + Q2

1° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26.022 min.

2° Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26.177 min.

3° Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26.414 min.

4° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1.26.465s

5° Florian Alt (D/Honda) 1.26.466 min6

6° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.26.484 min.

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 1.26.601 min.

8° Philipp Steinmayr (A/BMW) 1:26.922 min.

9° Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1:26.935 min.

10° Bálint Kovács (HUN/BMW) 1:27.117 min.

11° Max Schmidt (D/BMW) 1:27.311 min.

12° Colin Velthuizen (NL/BMW) 1m 27,462s

13° Kamil Krzemien (PL/BMW) 1:27.461 min.

14° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1m 27,605s

15 Rob Hartog (NL/Yamaha) 1m 27,642s