IDM Superbike: Mikhalchik faz a última pole em 2023

Com um sol radioso e bancadas cheias na zona de Sachskurve, os pilotos da IDM Superbike realizaram a última sessão de treinos da época de 2023. Liderados por Ilya Mikhalchik e o seu melhor tempo da manhã de 1m 26,022s, 24 pilotos partiram mais uma vez em busca da melhor posição de partida possível para a corrida de domingo. Todos os pilotos também entraram em pista assim que as boxes abriram, apenas Hannes Soomer, o segundo da manhã, e o piloto convidado Johann Flammann demoraram mais alguns minutos antes de entrarem em ação.

Na sua segunda volta cronometrada, Mikhalchik já estava de volta aos 1,26 tempos, fazendo dele o piloto mais rápido a par de Florian Alt. Estes são os dois pilotos que querem decidir o título entre si no domingo de corrida. Para Alt, seria o primeiro título de Superbike depois de um ou outro vice-campeonato. Para Mikhalchik já seria o título número 4.

Embora não tenha havido qualquer alteração nos melhores tempos, foram Colin Velthuizen, Paul Fröde e Marc Moser no meio do pelotão que melhoraram os seus tempos em comparação com a manhã. Soomer, por sua vez, ainda não estava em ação e não tinha tempo no relógio, mesmo após dez minutos. Como é habitual, após os primeiros dez minutos turbulentos, a pista tornou-se um pouco mais calma, enquanto as boxes estavam ocupadas. Ao intervalo, Soomer apareceu finalmente ao trabalho e deu a sua primeira volta, seguido de Daniel Rubin, que fazia a sua estreia anual como convidado em Hockenheimring.

Entretanto, Toni Finsterbusch também se juntou ao clube dos 1.26, mas não se vislumbrava qualquer melhoria para o piloto da BMW, nem para os seus colegas. Faltam onze minutos para que ele e os restantes colegas façam algo para melhorar o seu desempenho. Soomer foi o quarto no grupo dos 1,26 minutos. Mas foram Toni Finsterbusch e Bastien Mackels, entre os dez primeiros, que melhoraram os seus tempos. Finsterbusch saltou para o terceiro lugar com o seu 1m 26,414s, expulsando o seu companheiro de equipa Patrick Hobelsberger da primeira linha da grelha. Bálint Kovács conseguiu saltar para o 10º lugar com 1m 27,117s.

Hobelsberger também conseguiu alguns décimos de segundo, mas não conseguiu ultrapassar Finsterbusch. Mercado teve um mau treino. Após duas voltas, foi parar às boxes e só voltou a aparecer na pista nos últimos minutos. Mikhalchik ficou a dois décimos de segundo do seu próprio tempo de pole, mas foi impossível bater o tempo da manhã. Alt também não estabeleceu um recorde pessoal. No entanto, tal como Mikhalchik, também conseguiu alguns tempos a meio de 1,26s, o que dá esperança de uma corrida emocionante no domingo.

IDM Superbike Q1 + Q2

1º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 1.26,022 min

2º Hannes Soomer (EST/Honda) 1.26,177 min

3º Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26,414 min

4º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 1m 26,465s

5º Florian Alt (D/Honda) 1m 26,466s6

6º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1m 26,484s

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 1.26,601 min

8º Philipp Steinmayr (A/BMW) 1:26.922 min

9º Vladimir Leonov (D/Yamaha) 1:26.935 min

10º Bálint Kovács (HUN/BMW) 1:27.117 min

11º Max Schmidt (D/BMW) 1:27.311 min

12º Colin Velthuizen (NL/BMW) 1m 27,462s

13º Kamil Krzemien (PL/BMW) 1:27.461 min

14º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 1m 27,605s

15 Rob Hartog (NL/Yamaha) 1m 27,642s