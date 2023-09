IDM Hockenheim : décision reportée pour le Superbike

Ilya Mikhalchik fait tout ce qu'il faut et obtient 25 points. Derrière lui, Toni Finsterbusch et Hannes Soomer franchissent la ligne d'arrivée. Florian Alt quatrième. Tout dépend donc de la dernière course. Mikhalchik ou Alt ?

Le départ de l'IDM Superbike a été retardé de quelques minutes. En effet, l'hélicoptère devait encore décoller. Lors de la course précédente du Pro Superstock 1000, le pilote invité Oleg Pawelec a fait une lourde chute et a dû être transporté à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins. Pendant ce temps, son frère cadet Milan a remporté la course de manière éclatante. Le pilote BMW de 16 ans aurait également pu se classer parmi les dix premiers de l'IDM Superbike grâce à son temps d'entraînement.

Ensuite, toute l'attention s'est à nouveau portée sur l'IDM Superbike, où la décision concernant le titre se profilait à l'horizon de l'IDM. Alors que Florian Alt s'est élancé de la 5e place sur la grille de départ, Ilya Mikhalchik a pu s'élancer de la 1re place et avait engagé sa mère, venue spécialement de Kiev, comme grid-girl pour lui porter chance.

Mikhalchik a certes pris le meilleur départ, mais Hannes Soomer a tout de suite fait pression et a également tenté de mener la course. L'Estonien a terminé le premier tour en première position, suivi de Mikhalchik, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr et Bastien Mackels. Alt se trouvait en septième position au milieu de la mêlée. Au troisième tour, Finsterbusch était en première position et les quatre premiers avaient déjà pris plus d'une seconde d'avance. Alt s'était frayé un chemin avec courage et avait pris la tête du groupe de poursuivants. Avec Jan-Ole Jähnig dans son sillage. Derrière, l'écart suivant d'une seconde se creusait déjà.

Alors que Mikhalchik regardait la course folle du trio de tête depuis la quatrième place, Alt donnait des coups d'éperon à sa Honda et réduisait l'écart avec la tête de course par petites tranches. Toujours avec Jähnig dans ses bagages. Après sept tours, les pilotes de pointe s'accordaient une petite pause et faisaient des tours de piste soignés. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Ils se sont retrouvés à trois en direction du motodrome, le rythme s'est donc effondré. Jähnig a chuté derrière Alt, qui s'est rapproché un peu plus à cause du tumulte en tête de course. Kamil Krzemien a également chuté.

Hobelsberger s'est trompé et a échoué à la huitième place, tandis que Mikhalchik s'est emparé de son collègue BMW Finsterbusch alors qu'il restait encore sept tours à parcourir. Soomer et Alt ont pris les 3e et 4e places. Mikhalchik a accéléré le rythme en tête et a ainsi lancé le sprint final. Soomer a été un peu distancé et Alt est resté en dehors de toutes les escarmouches et a pu tenir Mackels à distance. C'était donc chacun pour soi. En queue de peloton, Leon Franz a chuté dans le virage Sachskurve.

Après 18 tours, Mikhalchik s'est classé premier grâce à une course intelligente, suivi de Finsterbusch et Soomer. Alt termine quatrième et la décision concernant le titre est ainsi reportée à l'après-midi.

Course 1 de l'IDM Superbike

1. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2. Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. Hannes Soomer (EST/Honda)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Bastien Mackels (B/Yamaha)

6. Max Schmidt (D/BMW)

7. Patrick Hobelsberger (D/BMW)

8. Philipp Steinmayr (A/BMW)7

9. Colin Velthuizen (NL/BMW)

10. Vladimir Leonov (D/Yamaha)

11. Bálint Kovács (HUN/BMW)

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14. Rob Hartog (NL/Yamaha)

15. Daniel Rubin (D/Yamaha)