IDM Hockenheim: rinviata la decisione sulla Superbike

La partenza dell'IDM Superbike è stata ritardata di qualche minuto. L'elicottero ha dovuto decollare per primo. Nella precedente gara Pro Superstock 1000, il pilota ospite Oleg Pawelec era caduto malamente e aveva dovuto essere trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi. Nel frattempo, il fratello minore Milan ha vinto la gara con uno stile accattivante. Il sedicenne pilota BMW sarebbe anche entrato nella top ten della IDM Superbike con il suo tempo di prova.

In seguito, la concentrazione si è concentrata nuovamente sulla Superbike IDM, dove si profilava all'orizzonte la decisione del titolo. Mentre Florian Alt è partito dal 5° posto in griglia, Ilya Mikhalchik ha potuto partire dal 1° posto in griglia e ha assunto come portafortuna la madre, giunta da Kiev appositamente per l'occasione, come grid girl.

Mikhalchik ha avuto la partenza migliore, ma Hannes Soomer ha subito messo pressione e ha provato a condurre la gara. L'estone ha concluso il primo giro in P1, seguito da Mikhalchik, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr e Bastien Mackels. Alt era in mezzo al gruppo, al 7° posto. Al terzo giro, Finsterbusch si è presentato in prima posizione: insieme, i primi quattro avevano già accumulato un vantaggio di oltre un secondo. Alt è riuscito coraggiosamente a superare il gruppo e ha preso il comando del gruppo degli inseguitori. Con Jan-Ole Jähnig al seguito. Dietro di loro, c'era già un altro distacco di un secondo.

Mentre Mikhalchik osservava dal quarto posto l'agitazione selvaggia dei primi tre, Alt ha messo mano alla sua Honda e ha accorciato un po' alla volta il distacco dai primi. Sempre con Jähnig al seguito. Dopo sette giri, i piloti di testa hanno preso una piccola pausa e hanno fatto i loro giri. Ma il riposo non è durato a lungo. Tre di loro si sono diretti verso il motodromo e il ritmo è calato di conseguenza. Jähnig è caduto dietro ad Alt, che si era avvicinato un po' di più a causa dell'agitazione in testa. Anche Kamil Krzemien è caduto.

Hobelsberger ha commesso un errore ed è rimasto bloccato all'ottavo posto, mentre Mikhalchik ha raggiunto il collega BMW Finsterbusch a sette giri dalla fine. Soomer e Alt seguivano in terza e quarta posizione. Mikhalchik ha imposto il ritmo in testa e ha iniziato lo sprint finale. Soomer si è ritirato un po', mentre Alt è rimasto fuori dalle schermaglie ed è riuscito a tenere a bada Mackels. Ognuno ha fatto la sua parte. In fondo al gruppo, Leon Franz è caduto nella Sachskurve.

Dopo 18 giri, Mikhalchik si è piazzato al primo posto con una gara intelligente, mentre alle sue spalle si sono piazzati Finsterbusch e Soomer. Alt si è classificato quarto e quindi la decisione sul titolo è stata rimandata al pomeriggio.

IDM Superbike gara 1

1° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2° Toni Finsterbusch (D/BMW)

3° Hannes Soomer (EST/Honda)

4° Florian Alt (D/Honda)

5° Bastien Mackels (B/Yamaha)

6° Max Schmidt (D/BMW)

7° Patrick Hobelsberger (D/BMW)

8° Philipp Steinmayr (A/BMW)7

9° Colin Velthuizen (NL/BMW)

10° Vladimir Leonov (D/Yamaha)

11° Bálint Kovács (HUN/BMW)

12° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13° Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14° Rob Hartog (NL/Yamaha)

15° Daniel Rubin (D/Yamaha)