IDM Hockenheim: Decisão sobre as Superbike adiada

A partida da IDM Superbike foi atrasada alguns minutos. O helicóptero teve de descolar primeiro. Na corrida anterior da Pro Superstock 1000, o piloto convidado Oleg Pawelec teve um acidente grave e teve de ser transportado para o hospital após os primeiros socorros. Entretanto, o seu irmão mais novo, Milan, venceu a corrida num estilo cativante. O piloto de 16 anos da BMW também teria ficado entre os dez primeiros da IDM Superbike com o seu tempo de treino.

Depois disso, a concentração total foi novamente na IDM Superbike, onde a decisão do título estava a pairar no horizonte da IDM. Enquanto Florian Alt arrancou do 5º lugar da grelha, Ilya Mikhalchik foi autorizado a arrancar do 1º lugar da grelha e contratou a sua mãe, que viajou de Kiev especialmente para a ocasião, como amuleto da sorte como grid girl.

Mikhalchik teve a melhor partida, mas Hannes Soomer pressionou imediatamente e também tentou liderar a corrida. O estónio terminou a primeira volta em primeiro lugar, seguido por Mikhalchik, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr e Bastien Mackels. Alt estava no meio do pelotão, em 7º lugar. Na terceira volta, Finsterbusch aparece em primeiro lugar e, juntos, os quatro primeiros já abriram uma vantagem de mais de um segundo. Alt tinha corajosamente passado e tinha assumido a liderança do grupo de perseguição. Com Jan-Ole Jähnig a reboque. Atrás deles, já havia outra diferença de um segundo.

Enquanto Mikhalchik observava a azáfama dos três primeiros a partir do quarto lugar, Alt acelerou a sua Honda e encurtou a distância para a frente pouco a pouco. Ainda com Jähnig a reboque. Depois de sete voltas, os pilotos de topo fizeram uma pequena pausa e deram as suas voltas. Mas o descanso não durou muito. Três deles dirigiram-se para o motódromo e o ritmo caiu em conformidade. Jähnig caiu atrás de Alt, que se tinha aproximado um pouco mais devido à agitação na frente. Kamil Krzemien também se despistou.

Hobelsberger cometeu um erro e ficou preso no 8º lugar, enquanto Mikhalchik apanhou o seu colega piloto da BMW, Finsterbusch, a sete voltas do fim. Soomer e Alt seguiam-se em terceiro e quarto. Mikhalchik impôs o ritmo na frente e iniciou o sprint final. Soomer desceu um pouco e Alt manteve-se fora das escaramuças e conseguiu manter Mackels à distância. Assim, era cada um por si. No final do pelotão, Leon Franz despista-se na Sachskurve.

Ao fim de 18 voltas, Mikhalchik ficou em primeiro lugar com uma corrida inteligente, seguida de Finsterbusch e Soomer. Alt terminou em quarto lugar e, assim, a decisão do título foi adiada para a tarde.

IDM Superbike corrida 1

1º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2º Toni Finsterbusch (D/BMW)

3º Hannes Soomer (EST/Honda)

4º Florian Alt (D/Honda)

5º Bastien Mackels (B/Yamaha)

6º Max Schmidt (D/BMW)

7º Patrick Hobelsberger (D/BMW)

8º Philipp Steinmayr (A/BMW)7

9º Colin Velthuizen (NL/BMW)

10º Vladimir Leonov (D/Yamaha)

11º Bálint Kovács (HUN/BMW)

12º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13º Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14º Rob Hartog (NL/Yamaha)

15º Daniel Rubin (D/Yamaha)