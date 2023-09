Florian Alt est le nouveau champion IDM Superbike 2023

La tension sur la grille de départ de l'IDM Superbike était palpable. Les prétendants, Florian Alt et Ilya Mikhalchik en tête, avaient gardé la décision dans la lutte pour le titre de champion jusqu'à la dernière course de la saison. Avec 24 points d'avance, Alt avait clairement les meilleures cartes en main. Et comme le pilote Honda avait terminé quatrième lors de la première course, la deuxième course s'est déroulée pour lui depuis la pole position. Mikhalchik, quant à lui, vainqueur de la première course, a dû se contenter de la neuvième place sur la grille de départ. Pour l'Ukrainien, le mot d'ordre devait être "plein pot". En effet, seule une victoire pouvait lui permettre de conserver une petite chance de titre. En cas de victoire de Mikhalchik, Alt devait obtenir au moins deux points pour la 14e place afin de terminer la saison en tant que champion.



1er rang : Florian Alt, Bastien Mackels, Max Schmidt.

2e rangée : Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr, Colin Velthuizen.

Rang 3 : Hannes Soomer, Toni Finsterbusch, Ilya Mikhalchik.

La gestion des pneus était également un thème pour la deuxième course, car les températures avaient dépassé les 20 degrés. Patrick Hobelsberger avait un plan concret. "Je vais simplement passer un bon dimanche après-midi", a-t-il déclaré. 18 tours étaient prévus à cet effet.

Alt a pris la tête dès le départ. Pour Mikhalchik, en revanche, les choses se sont très mal passées. Dans le premier virage, l'Ukrainien a été poussé vers l'extérieur et a tourné au premier coin. Hobelsberger a pris son courage à deux mains et a dépassé Alt en douceur, laissant Mikhalchik réapparaître en 18e position. Alors que Hobelsberger tentait de s'échapper en tête, Alt, Mackels, Soomer et Steinmayr offraient un joli spectacle.

Mikhalchik s'est démené pour se hisser à la 14e place, avec sept secondes de retard. Après trois tours, Hobelsberger avait pris 1,963 seconde d'avance et la tendance était à la hausse. Derrière lui, Finsterbusch avait pris position. Alt avait serré le frein à main et a laissé partir Mackels et Soomer. Derrière lui se trouvaient encore Steinmayr, Schmidt et Jan-Ole Jähnig. Pour Mikhalchik, en revanche, rien n'allait vraiment dans le peloton de queue. Après six tours, il était arrivé à la 12e place avec des temps au tour peu enthousiasmants. En tête, Hobelsberger défendait vaillamment son avance et avait la voie libre, ce qu'il a souligné en signant le meilleur tour en course avec 1.26,421 min.

Alt s'était aménagé une jolie place à la 5e place. Il a pu tenir Steinmayr et compagnie à distance de plus d'une seconde. Et les luttes entre Mackels, Soomer et Finsterbusch, qui le précédaient, laissaient le pilote Honda froid.

Hobelsberger ne s'est pas laissé perturber et a remporté sa première victoire, ce qui lui a également permis de prendre la troisième place du championnat. Hannes Soomer s'est emparé de la deuxième place. La dernière place du podium est revenue à Bastien Mackels.

Le titre de champion est revenu à Florian Alt de l'équipe HRP.

IDM Superbike course 2

1. Patrick Hobelsberger (D/BMW)

2. Hannes Soomer (EST/Honda)

3. Bastien Mackels (B/Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Florian Alt (D/Honda)

6. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

7. Philipp Steinmayr (A/BMW)

8. Max Schmidt (D/BMW)

9. Colin Velthuizen (NL/BMW)

10. Bálint Kovács (HUN/BMW)

11. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13. Rob Hartog (NL/Yamaha)

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

15. Vladimir Leonov (D/Yamaha)