Florian Alt è il nuovo campione IDM Superbike 2023

La tensione sulla griglia di partenza della IDM Superbike era chiaramente palpabile. I contendenti al titolo di campione, soprattutto Florian Alt e Ilya Mikhalchik, si erano riservati di decidere fino all'ultima gara della stagione. Alt aveva chiaramente le carte migliori, con un vantaggio di 24 punti. E poiché il pilota della Honda si era classificato quarto nella prima gara, la seconda è partita per lui dalla pole position. Mikhalchik, invece, in quanto vincitore di gara 1, ha dovuto accontentarsi del 9° posto in griglia. Per l'ucraino il motto era "avanti tutta". Solo con una vittoria avrebbe potuto mantenere la sua piccola possibilità di vincere il titolo. In caso di vittoria di Mikhalchik, Alt avrebbe dovuto ottenere almeno due punti per il 14° posto per concludere la stagione come campione.



Fila 1: Florian Alt, Bastien Mackels, Max Schmidt.

Fila 2: Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr, Colin Velthuizen.

Fila 3: Hannes Soomer, Toni Finsterbusch, Ilya Mikhalchik.

La gestione degli pneumatici è stata un tema anche per la seconda gara, perché le temperature erano salite a oltre 20 gradi. Patrick Hobelsberger aveva un piano concreto. "Voglio solo passare una bella domenica pomeriggio qui", ha detto. Erano previsti 18 giri.

Alt ha preso subito il comando con una partenza fulminea. Per Mikhalchik, invece, le cose sono andate malissimo. Alla prima curva l'ucraino è stato spinto fuori e ha girato la prima curva molto indietro. Hobelsberger ha preso coraggio e ha passato senza problemi Alt, mentre Mikhalchik è riapparso al 18° posto. Mentre Hobelsberger cercava di fare una corsa in testa, Alt, Mackels, Soomer e Steinmayr davano spettacolo.

Mikhalchik ha lottato fino al 14° posto, a sette secondi di distanza. Dopo tre giri, Hobelsberger si era staccato di 1,963 secondi e la tendenza era in crescita. Finsterbusch si è posizionato dietro di lui. Alt guidava con il freno a mano tirato e lasciava andare Mackels e Soomer. Dietro di lui c'erano Steinmayr, Schmidt e Jan-Ole Jähnig. Per Mikhalchik, invece, non c'era molto da fare nelle retrovie. Dopo sei giri, si trovava al 12° posto con tempi sul giro non molto impressionanti. Hobelsberger ha difeso coraggiosamente il suo vantaggio in testa e ha avuto una corsa libera, che ha sottolineato con il giro più veloce in gara di 1m 26.421s.

Alt ha conquistato un buon posto al 5° posto. È riuscito a tenere a bada Steinmayr e Co. per più di un secondo. Le lotte tra Mackels, Soomer e Finsterbusch davanti a lui hanno lasciato il pilota della Honda indifferente.

Hobelsberger non si è lasciato scoraggiare e ha portato a casa la sua prima vittoria, che gli è valsa anche il terzo posto in campionato. Il secondo posto è andato a Hannes Soomer. L'ultimo posto sul podio è andato a Bastien Mackels.

Il titolo di campione è andato a Florian Alt del Team HRP.

IDM Superbike Gara 2

1° Patrick Hobelsberger (D/BMW)

2° Hannes Soomer (EST/Honda)

3° Bastien Mackels (B/Yamaha)

4° Toni Finsterbusch (D/BMW)

5° Florian Alt (D/Honda)

6° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

7° Philipp Steinmayr (A/BMW)

8° Max Schmidt (D/BMW)

9° Colin Velthuizen (NL/BMW)

10° Bálint Kovács (HUN/BMW)

11° Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

12° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13° Rob Hartog (NL/Yamaha)

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

15° Vladimir Leonov (D/Yamaha)