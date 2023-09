Florian Alt é o novo Campeão IDM Superbike 2023

Um quinto lugar foi suficiente para Florian Alt conquistar o título de campeão com a sua Holzhauer Honda. 13 anos depois de ter ganho o título com Karl Muggeridge. Patrick Hobelsberger, piloto da GERT56, festejou a sua primeira vitória.

A tensão na grelha de partida da IDM Superbike era claramente palpável. Os candidatos ao título de campeão, sobretudo Florian Alt e Ilya Mikhalchik, tinham guardado a decisão para a última corrida da época. Alt tinha claramente as melhores cartas com uma vantagem de 24 pontos. E como o piloto da Honda tinha terminado em quarto lugar na primeira corrida, a segunda corrida começou para ele a partir da pole position. Mikhalchik, por outro lado, como vencedor da corrida 1, teve de se contentar com o 9º lugar na grelha. Para o ucraniano, o lema era "a toda a velocidade". Só com uma vitória poderia manter a sua pequena hipótese de conquistar o título. No caso de uma vitória de Mikhalchik, Alt teria de obter pelo menos dois pontos pelo 14º lugar para terminar a época como campeão.



Fila 1: Florian Alt, Bastien Mackels, Max Schmidt.

Fila 2: Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr, Colin Velthuizen.

Fila 3: Hannes Soomer, Toni Finsterbusch, Ilya Mikhalchik.

A gestão dos pneus também foi um tema para a segunda corrida, porque as temperaturas tinham subido para mais de 20 graus. Patrick Hobelsberger tinha um plano concreto. "Vou ter aqui uma óptima tarde de domingo", disse. Estavam planeadas 18 voltas.

Alt assumiu a liderança de imediato com uma partida relâmpago. Para Mikhalchik, por outro lado, as coisas correram muito mal. Na curva 1, o ucraniano foi empurrado para fora e virou a primeira curva muito atrás. Hobelsberger ganhou coragem e passou Alt sem problemas e Mikhalchik reapareceu em 18º lugar. Enquanto Hobelsberger tentava correr na frente, Alt, Mackels, Soomer e Steinmayr davam um belo espetáculo.

Mikhalchik luta pelo 14º lugar, sete segundos atrás. Ao fim de três voltas, Hobelsberger distancia-se por 1,963 segundos e a tendência é para subir. Finsterbusch posiciona-se atrás dele. Alt conduz com o travão de mão puxado e deixa passar Mackels e Soomer. Atrás dele, Steinmayr, Schmidt e Jan-Ole Jähnig. Para Mikhalchik, por outro lado, não havia muito a fazer na parte de trás do pelotão. Após seis voltas, ele estava em 12º lugar, com tempos de volta não muito impressionantes. Hobelsberger defendeu corajosamente a sua liderança na frente e teve uma corrida livre, que sublinhou com a volta mais rápida da corrida de 1m 26,421s.

Alt estabeleceu uma boa posição para si próprio em 5º lugar. Conseguiu manter Steinmayr e companhia à distância por mais de um segundo. E as lutas entre Mackels, Soomer e Finsterbusch à sua frente deixaram o piloto da Honda indiferente.

Hobelsberger não se intimidou e levou para casa a sua primeira vitória, que também lhe valeu o terceiro lugar no campeonato. O segundo lugar foi para Hannes Soomer. O último lugar do pódio foi para Bastien Mackels.

O título do campeonato foi para Florian Alt da Equipa HRP.

IDM Superbike Corrida 2

1º Patrick Hobelsberger (D/BMW)

2º Hannes Soomer (EST/Honda)

3º Bastien Mackels (B/Yamaha)

4º Toni Finsterbusch (D/BMW)

5º Florian Alt (D/Honda)

6º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

7º Philipp Steinmayr (A/BMW)

8º Max Schmidt (D/BMW)

9º Colin Velthuizen (NL/BMW)

10º Bálint Kovács (HUN/BMW)

11º Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

12º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13º Rob Hartog (NL/Yamaha)

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

15º Vladimir Leonov (D/Yamaha)