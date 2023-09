Mercado enflammé - regard vers l'IDM 2024

Le circuit d'Hockenheim était la dernière étape de l'IDM, qui figurait sur la liste des choses à faire de la saison 2023 pour l'équipe du Suisse Emil Weber. Avec son équipe Kawasaki Weber Motos et son pilote argentin Leandro 'Tati' Mercado, c'était la dernière chance de décrocher l'un ou l'autre des points tant convoités du championnat.

Mercado n'en était pas à son coup d'essai sur le circuit d'Hockenheim, mais l'Argentin, qui vit en Italie, n'avait encore jamais roulé sur la piste badoise avec sa Kawasaki. De plus, il a fallu s'adapter lors des premiers entraînements. En effet, quelques jours seulement avant son engagement en IDM Superbike, il s'était encore offert les 24 heures du championnat du monde d'endurance. "Après une telle course, tu es crevé", admet-il après son week-end réussi au Bol d'Or. "Depuis mercredi, je me sens à nouveau moi-même". En plus de se mettre au diapason de sa Kawasaki IDM, Mercado a dû effectuer quelques réglages lors des entraînements.

La 14e place sur la grille de départ n'était alors pas celle que l'Argentin et son équipe autour du technicien Burkhard Stember visaient. "Le package est complètement nouveau pour nous sur ce circuit", explique Stember. "La moto combinée au châssis Wilbers est nouvelle, tout est nouveau pour Leandro et ni la moto telle qu'elle est maintenant, ni l'équipe, ni le pilote n'étaient là au préalable. La deuxième séance d'essais libres, annulée pour cause de pluie, n'était pas non plus optimale. Nous avons bien quelques idées pour dimanche, mais pour être honnête, cela reste difficile".

Et Stember et l'équipe devaient avoir raison. Deux 12e places, c'est le maigre résultat. La deuxième course s'est même un peu mieux déroulée, mais Mercado, dans le feu de l'action, s'est brièvement retrouvé hors de la piste dans le virage Sachs. Le pilote expérimenté a heureusement pu éviter une chute. "Il a essayé", a déclaré le propriétaire de l'équipe Emil Weber. "Mais il n'a pas pu faire mieux. Nous ne pouvons pas non plus l'enjoliver maintenant".

"Ce n'était évidemment pas la manière dont je voulais terminer l'année", conclut Mercado. "Mais c'était un week-end compliqué, pour différentes raisons. En tout cas, cette année, nous nous sommes battus. Jusqu'à la fin". Ainsi s'achève une année passionnante dans le championnat international pour Mercado et l'équipe Kawasaki Weber Motos. Et comme toujours, l'année de sport automobile a eu beaucoup à offrir. Des blessures, la première ligne de départ, trois quatrièmes places, un podium avec la deuxième place et l'un ou l'autre kilomètre de leadership. Au total, Leandro Mercado a récolté 84 points lors de sa première saison complète d'IDM, ce qui lui a permis de se classer 10e au résultat final.

Après une petite pause et l'évaluation de tous les faits, on planifie déjà pour l'année prochaine. L'équipe d'Emil Weber veut continuer à construire sur les connaissances acquises cette année.

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points.