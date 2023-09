Fiery Mercado - Guardando all'IDM 2024

L'Hockenheimring era l'ultima tappa dell'IDM, che era sulla lista delle cose da fare per il team guidato dallo svizzero Emil Weber per la stagione 2023. Con il suo team Kawasaki Weber Motos e il suo pilota argentino Leandro "Tati" Mercado, era l'ultima occasione per conquistare uno o due punti tanto ambiti nel campionato.

Non era la prima volta per Mercado all'Hockenheimring, ma l'argentino, che vive in Italia, non aveva mai guidato una Kawasaki sulla pista di Baden. Inoltre, ha dovuto abituarsi alla nuova situazione durante le prime sessioni di allenamento. Pochi giorni prima dell'evento IDM Superbike, infatti, si era concesso la 24 Ore del Campionato Mondiale Endurance. "Dopo una gara del genere sei finito", ammette dopo il successo del weekend del Bol d'Or. "Da mercoledì mi sento di nuovo me stesso". Oltre a rimettersi in sesto con la sua IDM Kawasaki, Mercado ha avuto anche del lavoro di messa a punto da fare nelle sessioni di prove.

La posizione 14 sulla griglia di partenza non era certo quella a cui puntavano l'argentino e il suo team attorno al tecnico Burkhard Stember. "Il pacchetto è completamente nuovo per noi su questa pista", spiega Stember. La moto in combinazione con le sospensioni Wilbers è nuova, per Leandro è tutto nuovo e né la moto come è ora, né la squadra o il pilota erano qui prima". Anche la seconda sessione di prove libere, annullata a causa della pioggia, non è stata ottimale. Abbiamo ancora qualche idea per domenica, ma ad essere onesti, rimane difficile".

E Stember e l'equipaggio hanno avuto ragione. Due dodicesimi posti sono stati il magro risultato. Nella seconda gara, le cose sono andate un po' meglio, ma Mercado è uscito brevemente di pista nella Sachskurve nella foga del momento. Fortunatamente, l'esperto pilota è riuscito a evitare la caduta. "Ci ha provato", ha detto il proprietario del team Emil Weber. "Ma semplicemente non era possibile fare di più. Non possiamo nemmeno sorvolare su questo".

"Ovviamente non è stato il modo in cui volevo concludere l'anno", conclude Mercado. "Ma è stato un weekend complicato per diverse ragioni. Comunque, quest'anno abbiamo lottato. Fino alla fine". Si conclude così un anno entusiasmante nel Campionato Internazionale per Mercado e il Team Kawasaki Weber Motos. E come sempre, l'anno motoristico ha avuto molto da offrire. Infortuni, prima fila in griglia, tre quarti posti, un podio con il secondo posto e qualche chilometro di vantaggio. Complessivamente, Leandro Mercado ha raccolto 84 punti nella sua prima stagione IDM completa, finendo così al 10° posto nel risultato finale.

Dopo una breve pausa e la valutazione di tutti i fatti, si stanno già facendo progetti per l'anno prossimo. Insieme, il team di Emil Weber vuole fare tesoro delle conoscenze acquisite quest'anno.

Classifica finale dell'IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti