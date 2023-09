Fiery Mercado - Olhando para a IDM 2024

Na final em Hockenheim, a equipa do antigo piloto do WorldSBK, Leandro Mercado, teve de levar uma tareia. Mas todos os envolvidos sabem o que precisa de ser feito para tornar o futuro mais risonho.

O Hockenheimring foi a última paragem da IDM, que estava na lista de tarefas da equipa liderada pelo suíço Emil Weber para a época de 2023. Com a sua equipa Kawasaki Weber Motos e o seu piloto argentino Leandro "Tati" Mercado, era a última oportunidade de conquistar um ou dois pontos para o campeonato.

Não era a primeira vez de Mercado em Hockenheimring, mas o argentino, que vive em Itália, nunca tinha pilotado uma Kawasaki na pista de Baden. Além disso, teve de se habituar à nova situação durante as primeiras sessões de treino. Porque apenas alguns dias antes do evento IDM Superbike, ele tinha-se dedicado às 24 Horas do Campeonato do Mundo de Resistência. "Depois de uma corrida como esta, estamos feitos", admite após o fim de semana bem sucedido do Bol d'Or. "Desde quarta-feira que me sinto outra vez eu próprio." Para além de se preparar para a sua IDM Kawasaki, Mercado também teve de fazer algum trabalho de configuração nas sessões de treinos.

O 14º lugar na grelha não era o que o argentino e a sua equipa à volta do técnico Burkhard Stember pretendiam. "O pacote é completamente novo para nós nesta pista", explica Stember. "A moto em combinação com a suspensão Wilbers é nova, para o Leandro é tudo novo e nem a moto como está agora, nem a equipa ou o piloto estavam aqui antes. A segunda sessão de treinos livres, que foi cancelada devido à chuva, também não foi a melhor. Ainda temos algumas ideias para domingo, mas para ser honesto, continua a ser difícil."

E Stember e a sua equipa provaram que tinham razão. Dois 12º lugares foram o magro resultado. Na segunda corrida, as coisas até correram um pouco melhor, mas Mercado saiu brevemente da pista no Sachskurve, no calor do momento. Felizmente, o experiente piloto conseguiu evitar um acidente. "Ele tentou", foi a opinião do proprietário da equipa, Emil Weber. "Mas simplesmente não era possível fazer mais. Também não podemos ignorar isso agora".

"Obviamente, não era assim que eu queria terminar o ano", conclui Mercado. "Mas foi um fim de semana complicado por diferentes razões. De qualquer forma, lutámos este ano. Até ao fim". Assim, um ano emocionante no Campeonato Internacional chega ao fim para Mercado e para a Equipa Kawasaki Weber Motos. E, como sempre, o ano desportivo teve muito para oferecer. Infortúnios com lesões, a primeira linha da grelha, três quartos lugares, um pódio com um segundo lugar e um quilómetro de avanço. No total, Leandro Mercado somou 84 pontos na sua primeira época completa no IDM e terminou assim em 10º lugar no resultado final.

Após uma breve pausa e a avaliação de todos os factos, já estão a ser feitos planos para o próximo ano. Juntos, a equipa em torno de Emil Weber quer aproveitar os conhecimentos adquiridos este ano.

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos