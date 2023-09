Philipp Steinmayr : en 2024, le top 5 de l'IDM est dû

Comme ses coéquipiers Ilya Mikhalchik, Bálint Kovács et Kamil Krzemien, Philipp Steinmayr de l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW avait lui aussi les 24 heures du Bol d'Or dans la peau en arrivant à Hockenheim, mais l'Autrichien s'est montré en forme et bien disposé pour la finale de l'IDM et était jusqu'ici satisfait de ses qualifications et de sa huitième place sur la grille de départ. Lors des deux courses du dimanche, il a confirmé sa performance et a marqué 17 points supplémentaires en se classant 8e et 7e, terminant ainsi sa saison à une brillante sixième place. L'ambiance était donc détendue une fois le travail accompli.

"Je vais m'offrir une ou deux bières le soir et lundi, je pars à Nuremberg pour un salon", a-t-il expliqué pour expliquer son planning après la finale de l'IDM. "Mais je suis vraiment satisfait de ma saison. Après avoir changé d'équipe, je suis vraiment reconnaissant envers mon équipe. La moto a toujours été parfaitement préparée. Comme prévu, j'ai atterri dans une équipe de haut niveau et j'ai vraiment pu progresser sur le plan de la conduite".

Comme souvent, il a eu affaire à ses coéquipiers en course, notamment à la petite dernière de l'équipe, Max Schmidt. "Mon départ dans la première course a été formidable", raconte Steinmayr avec enthousiasme, "j'ai même été brièvement en troisième position. Il me manque encore les un ou deux derniers dixièmes de seconde. C'est surtout à la sortie des virages que je perds encore du terrain et en course, on n'est pas seul sur la piste et il s'est avéré difficile d'en tirer le maximum lors des freinages. La deuxième course était amusante. J'avais une bonne position de départ et je suis parti de la deuxième ligne grâce à la grille inversée. C'était super de se battre quand on était devant. Quand on trouve en plus un bon rythme, ça se passe vraiment bien. Avec Max Schmidt, j'ai encore eu quelques combats amusants. Cela nous a certes coûté un peu de temps et nous avons dû laisser Florian Alt s'échapper un peu, mais c'était vraiment amusant. À la fin, l'adhérence et les freins étaient un peu un problème, mais c'était pareil pour tout le monde".

Steinmayr aimerait bien rester dans l'équipe à succès germano-néerlandaise la saison prochaine. Mais comme toujours, le budget joue un rôle. "Le prix est vraiment correct, mais il faut d'abord le réunir", explique-t-il, définissant ainsi clairement son travail d'hiver. Trouver de l'argent pour poursuivre la tendance positive vers le top cinq en IDM Superbike 2024.

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points.