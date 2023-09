Philipp Steinmayr: la top five di IDM è prevista per il 2024

Anche Philipp Steinmayr del Team BCC-alpha-Van Zon-BMW aveva la 24 ore del Bol d'Or nelle ossa quando è arrivato a Hockenheim, proprio come i suoi compagni di squadra Ilya Mikhalchik, Bálint Kovács e Kamil Krzemien, ma l'austriaco ha dimostrato di essere in forma e di essere in forma nel finale dell'IDM e si è detto soddisfatto delle sue qualifiche e dell'ottavo posto in griglia finora ottenuto. Ha confermato le sue prestazioni nelle due gare di domenica, ottenendo altri 17 punti con i piazzamenti 8 e 7 e concludendo così la sua stagione con un brillante sesto posto. L'umore dopo il lavoro è stato di conseguenza rilassato.

"Mi concederò una o due birre in serata e lunedì andrò a Norimberga per una fiera", ha spiegato i suoi piani dopo la finale dell'IDM. "Ma sono davvero soddisfatto della mia stagione. Dopo il passaggio alla squadra, sono davvero grato al mio team. La moto era sempre perfettamente preparata. Come mi aspettavo, sono finito in una squadra di alto livello e ho potuto crescere ulteriormente dal punto di vista della guida".

Nelle gare, come spesso accade, ha dovuto fare i conti anche con i suoi compagni di squadra, soprattutto con la nemesi Max Schmidt. "La mia partenza nella prima gara è stata ottima", ha riferito Steinmayr entusiasta, "per un breve periodo sono stato addirittura in terza posizione. Gli ultimi uno o due decimi di secondo mi mancano ancora. Soprattutto all'uscita delle curve perdo ancora e in gara non sei solo in pista ed è stato difficile sfruttare al massimo i freni. Gara 2 è stata divertente. Ho avuto una buona posizione di partenza e sono partito dalla seconda fila attraverso la griglia invertita. È stato bello lottare quando sei lì davanti. Quando trovi un buon ritmo, le cose vanno molto bene. Ho avuto alcuni scontri divertenti con Max Schmidt. Ci è costato un po' di tempo e abbiamo dovuto lasciare andare Florian Alt, ma è stato davvero divertente. Alla fine, l'aderenza e la frenata sono stati un po' un problema, ma è stato così per tutti".

Steinmayr vorrebbe rimanere nel fortunato team tedesco-olandese anche la prossima stagione. Ma come sempre, il budget gioca un ruolo importante. "Il prezzo è davvero giusto, ma prima bisogna mettere insieme anche quello", spiega, delineando chiaramente il suo lavoro invernale. Raccogliere fondi per continuare il trend positivo verso la top five nella IDM Superbike 2024.

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti