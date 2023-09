Philipp Steinmayr: Os cinco melhores da IDM em 2024

Philipp Steinmayr, da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW, também tinha em mente a corrida de 24 horas do Bol d'Or quando chegou a Hockenheim, tal como os seus companheiros de equipa Ilya Mikhalchik, Bálint Kovács e Kamil Krzemien, mas o austríaco mostrou estar em forma no final do IDM e ficou satisfeito com a sua qualificação e com o oitavo lugar na grelha de partida. Confirmou o seu desempenho nas duas corridas de domingo, somando mais 17 pontos com os lugares 8 e 7 e terminando assim a sua época num brilhante sexto lugar. O estado de espírito após o trabalho foi igualmente descontraído.

"Vou beber uma ou duas cervejas à noite e na segunda-feira vou a Nuremberga para uma feira comercial", explicou os seus planos após a final do IDM. "Mas estou muito contente com a minha época. Depois de ter mudado de equipa, estou muito grato à minha equipa. A mota esteve sempre perfeitamente preparada. Como era de esperar, acabei numa equipa de topo e também pude evoluir muito em termos de pilotagem."

Nas corridas, como tantas vezes, também teve de lidar com os seus colegas de equipa, especialmente com o némesis da equipa, Max Schmidt. "O meu arranque na primeira corrida foi ótimo", disse Steinmayr com entusiasmo, "durante pouco tempo estive mesmo em terceiro lugar. Ainda faltam os últimos um ou dois décimos de segundo. Especialmente na saída das curvas, continuo a perder e, na corrida, não estamos sozinhos na pista e foi difícil tirar o máximo partido dos travões. A corrida 2 foi divertida. Tive uma boa posição de partida e saí da segunda fila através da grelha invertida. Era mega lutar quando se estava lá em cima. Quando se encontra um bom ritmo, as coisas correm muito bem. Tive algumas lutas divertidas com o Max Schmidt. Isso custou-nos algum tempo e tivemos de deixar o Florian Alt ir um pouco, mas foi muito divertido. No final, a aderência e a travagem foram um pouco problemáticas, mas foi o mesmo para todos."

Steinmayr gostaria de continuar na bem sucedida equipa germano-holandesa na próxima época. Mas, como sempre, o orçamento desempenha um papel importante. "O preço é muito bom, mas também é preciso reunir tudo isso primeiro", explica, descrevendo claramente o seu trabalho de inverno. Angariar dinheiro para continuar a tendência positiva em direção aos cinco primeiros no IDM Superbike 2024.

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos