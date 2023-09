Hobelsberger, probador de resistencia, gana la final de la IDM Superbike

Patrick Hobelsberger ya había tanteado el terreno hacia el podio en la ronda IDM de Assen. Con los éxitos y los puntos de su primera temporada en el IDM Superbike, su nombre se mencionaba al mismo tiempo que los de Florian Alt, Ilya Mikhalchik y Hannes Soomer en cuanto al título de 2023. Para prepararse de forma óptima para el último fin de semana de carreras, Hobelsberger dio muchas, muchas vueltas con su moto de pruebas y pequeños cubiertos. Por el camino, recogió los récords de la pista en el Pannoniaring y el Slovakiaring.

El tercer puesto en la clasificación final de la IDM en 2023 y ganar una carrera era el objetivo anunciado y el cañón de la forma física lo subordinaba todo a ello. "Para ello, hice todo lo necesario en las semanas previas a Hockenheim", dijo. En la tercera sesión de entrenamientos libres de la final del IDM, debía realizar una tanda larga para probar y tener una mejor sensación de la gestión de los neumáticos. "Para las dos sesiones de clasificación del sábado, habíamos planeado de nuevo un paso adelante, que conseguimos dar de maravilla", prosigue el informe de Hobelsberger. "También pude volver a probar el ritmo con neumáticos usados en la Q2 y se vieron claros progresos. Pudimos mejorar enormemente la parte delantera después de algunos ajustes, y también pudimos solucionar muchos pequeños detalles con el freno motor. Paso a paso progresamos mucho el sábado. Cada paso que dábamos suponía una mejora en el rendimiento. Al final pude terminar 4º, que fue mi segunda mejor quali de la temporada".

En la primera carrera, tras una buena salida, el bávaro se vio inmediatamente involucrado en el grupo de cabeza, pero sus esfuerzos aún no se vieron recompensados. "A falta de cinco vueltas, pude ponerme en cabeza y alejarme un poco en una vuelta", comenta. "En el transcurso de las siguientes vueltas noté que mi pie derecho apenas tenía agarre en el resto. El problema era un trozo de piedra en el radiador de aceite y la pérdida de aceite cayó directamente sobre mi pie derecho. El agujero no era muy grande, tampoco cayó nada sobre el neumático, sino directamente sobre mi bota y los reposapiés, desgraciadamente sólo pude averiguar la situación exacta y el motivo después de la carrera. Durante la carrera sentí que el reposapiés estaba suelto. Así que tuve que salirme de la pista dos veces y ceder el liderato. De alguna manera conseguí terminar la carrera en 7ª posición después de que toda mi moto, zapatos y combi estuvieran llenos de aceite en el lado derecho".

Pero aún quedaba una carrera para poner en marcha el plan, una vez hecho, de ganar la carrera. "He visto y aprendido en la primera carrera lo que es posible cuando todo va según lo previsto", decía el análisis de Hobelsberger. "Era necesaria una buena salida y una primera vuelta perfecta. Eso es exactamente lo que hice, mi salida fue muy buena y ya en la curva 2 pude remontar hasta la segunda posición. Al final de la primera vuelta he hecho una gran maniobra contra el futuro nuevo Campeón de Alemania y he podido ponerme en cabeza desde la primera vuelta. Conduje la carrera según mis sensaciones, no cometí ni un solo error, gestioné los neumáticos perfectamente como en nuestra tanda larga y rodé en tiempos de clasificación casi constantes hasta los 2/3 de la carrera. Gracias a la información que recibí el viernes, sabía muy bien lo que pasaría con los neumáticos en las últimas vueltas y podía prepararme para ello. Cuando vi una diferencia de 3,4 segundos en el pitboard, ajusté un poco mi trazada y pude gestionar perfectamente mis neumáticos, que eran un problema para muchos pilotos, al final de la primera carrera. Al final pude ganar por fin una carrera IDM, el trabajo perfecto del viernes y el sábado dio sus frutos en la gestión de la carrera y no se produjo ni un solo error. El trabajo duro da sus frutos, siempre".

Por cierto, el resultado final fue tercero en la general por detrás de Florian Alt e Ilya Mikhalchik. "Muchas, muchas gracias a todos los que se implicaron para que esto fuera posible para mí", dijo el ganador de la carrera. "Los entrenamientos privados permanentes, las horas sobre la moto de carreras, la natación o el motocross han dado por fin sus frutos. No tengo palabras para agradecer a los patrocinadores que me hayan dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Mil gracias también al equipo GERT56, que me respaldó en cada decisión y siempre me apoyó. Sin duda, es la razón por la que hemos puntuado en todas las carreras de la temporada y hemos dejado nuestra huella en el IDM con un 3er puesto. Gracias a todos".

Clasificación final IDM Superbike 2023 tras 14 carreras

1º Florian Alt (D/Honda) 221 puntos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 puntos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 puntos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 puntos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 puntos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 puntos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 puntos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 puntos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 puntos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 puntos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 puntos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 puntos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 puntos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 puntos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 puntos