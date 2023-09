Le pilote de longue date Hobelsberger remporte la finale de l'IDM Superbike

Lors de la course IDM d'Assen, Patrick Hobelsberger avait déjà tendu la main vers le podium. Avec les succès et les points obtenus lors de sa première saison en IDM Superbike, son nom a également été associé jusqu'à la fin à ceux de Florian Alt, Ilya Mikhalchik et Hannes Soomer pour le titre 2023. Afin de se préparer au mieux pour le dernier week-end de course, Hobelsberger a encore fait de très nombreux tours avec sa moto d'essai et de petits couverts. Il a également battu des records de distance sur le Pannoniaring et le Slovakiaring.

L'objectif était de terminer troisième au classement final de l'IDM 2023 et de gagner une course, et le champion de la forme a tout mis en œuvre pour y parvenir. "Pour cela, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans les semaines qui ont précédé Hockenheim", a-t-il déclaré. Lors de la troisième séance d'entraînement libre dans le cadre de la finale de l'IDM, un long run était prévu à des fins de test et pour mieux sentir la gestion des pneus. "Pour les deux qualifications du samedi, nous avions à nouveau prévu de faire un pas en avant, ce que nous avons super bien réussi", poursuit le rapport de Hobelsberger. "J'ai également pu tester le rythme avec des pneus usagés en Q2 et de nets progrès étaient visibles. Nous avons pu améliorer énormément l'avant après quelques ajustements, et nous avons également pu résoudre de nombreux petits détails avec le frein moteur. Samedi, nous avons bien progressé étape par étape. Chaque étape que nous avons franchie a permis d'améliorer les performances. Au final, je me suis classé quatrième, ce qui constitue ma deuxième meilleure qualification de la saison".

Lors de la première course, le Bavarois a pris un bon départ et s'est tout de suite mêlé au groupe de tête, mais ses efforts n'ont pas encore été récompensés. "Alors qu'il restait encore cinq tours à parcourir, j'ai pu prendre la tête et me détacher un peu sur un tour", raconte-t-il. "Au cours des tours suivants, j'ai remarqué que mon pied droit n'avait presque plus d'adhérence sur la grille. Le problème était un caillou dans le radiateur d'huile et la fuite d'huile a atterri directement sur mon pied droit. Le trou n'était pas très grand, rien n'a atterri sur le pneu, mais directement sur ma botte et sur le repose-pied, je n'ai malheureusement pu déterminer la situation exacte et la raison qu'après la course. Pendant la course, j'ai eu l'impression que le cale-pied s'était desserré. J'ai donc dû sortir de la piste à deux reprises et perdre la tête. J'ai réussi à terminer la course en septième position après que tout mon vélo, mes chaussures et ma combinaison aient été remplis d'huile sur le côté droit".

Mais il restait encore une course pour mettre en œuvre le plan de victoire en course une fois établi. "J'ai vu et appris lors de la première course ce qui est possible lorsque tout se déroule comme prévu", analyse Hobelsberger. "Un bon départ et un premier tour parfait étaient nécessaires. C'est exactement ce que j'ai fait, mon départ a été très bon et j'ai pu me hisser à la deuxième place dès le deuxième virage. À la fin du premier tour, j'ai réussi une super manœuvre contre le futur nouveau champion allemand et j'ai enfin pu prendre la tête dès le premier tour. J'ai fait la course selon mes sensations, je n'ai pas fait une seule erreur, j'ai pu gérer parfaitement les pneus comme lors de notre long run et j'ai réalisé des temps de qualification presque constants jusqu'aux 2/3 de la course. Grâce à quelques informations reçues le vendredi, je savais assez précisément ce qui allait se passer avec les pneus dans les derniers tours et je pouvais déjà m'y préparer. Lorsque j'ai vu un écart de 3,4 secondes sur le pitboard, j'ai légèrement ajusté ma ligne et j'ai ainsi pu gérer parfaitement mes pneus, qui étaient un problème pour de nombreux pilotes, à la fin de la première course. Au final, j'ai enfin pu gagner une course IDM, le travail parfait du vendredi et du samedi a porté ses fruits dans la gestion de la course et aucune erreur n'a été commise. Hard work pays off, toujours".

Au passage, le résultat final s'est soldé par une troisième place au classement général derrière Florian Alt et Ilya Mikhalchik. "Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont permis d'atteindre ce résultat", a déclaré le vainqueur de la course. "Les entraînements privés permanents, les heures passées sur le vélo de course, à la natation ou au motocross ont enfin porté leurs fruits. Je ne remercierai jamais assez les sponsors qui m'ont donné la chance de faire ce que j'aime. Mille mercis aussi à l'équipe du GERT56 qui m'a soutenu à chaque décision et qui m'a toujours soutenu. C'est définitivement grâce à eux que nous avons marqué des points à chaque course de la saison et que nous avons laissé notre empreinte sur l'IDM en terminant troisième. Merci à tous".

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points.