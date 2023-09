Il collaudatore di endurance Hobelsberger vince la finale della Superbike IDM

Patrick Hobelsberger aveva già fatto intuire di poter salire sul podio in occasione del round IDM di Assen. Con i successi e i punti della sua prima stagione IDM Superbike, il suo nome è stato accostato a quelli di Florian Alt, Ilya Mikhalchik e Hannes Soomer per il titolo 2023. Per prepararsi al meglio all'ultimo weekend di gara, Hobelsberger ha percorso molti, molti giri con la sua moto di prova e le sue piccole posate. Lungo il percorso, ha collezionato i record della pista sulla Pannoniaring e sulla Slovakiaring.

Il terzo posto nella classifica finale dell'IDM nel 2023 e la vittoria in una gara erano l'obiettivo annunciato e il cannone della forma fisica ha subordinato tutto a questo. "Per questo ho fatto tutto il necessario nelle settimane precedenti a Hockenheim", ha detto. Nella terza sessione di prove libere durante la finale dell'IDM, era previsto un long run a scopo di test e per ottenere un miglior feeling con la gestione degli pneumatici. "Per le due sessioni di qualifica di sabato, avevamo previsto un ulteriore passo avanti, che siamo riusciti a fare in modo eccellente", continua il resoconto di Hobelsberger. "In Q2 ho potuto testare nuovamente il passo con i pneumatici usati e sono stati visibili chiari progressi. Siamo riusciti a migliorare enormemente l'anteriore dopo alcune regolazioni, e siamo anche riusciti a risolvere molti piccoli dettagli con il freno motore. Sabato, passo dopo passo, abbiamo fatto ottimi progressi. Ogni passo compiuto ha portato a un miglioramento delle prestazioni. Alla fine sono riuscito a concludere al quarto posto, che è stata la mia seconda migliore qualifica della stagione".

Nella prima gara, dopo una buona partenza, il bavarese è stato immediatamente coinvolto nel gruppo di testa, ma i suoi sforzi non sono stati ancora premiati. "A cinque giri dalla fine, sono riuscito a prendere il comando e a staccarmi un po' nel corso di un giro", racconta. "Nel corso dei giri successivi ho notato che il mio piede destro non aveva quasi più aderenza sul resto. Il problema era una scheggia di pietra nel radiatore dell'olio e la perdita di olio è finita direttamente sul mio piede destro. Il buco non era molto grande, non è finito nemmeno sul pneumatico, ma direttamente sullo stivale e sul poggiapiedi, purtroppo ho potuto scoprire la situazione esatta e il motivo solo dopo la gara. Durante la gara ho avuto l'impressione che la pedana fosse allentata. Così sono dovuto uscire di pista due volte e abbandonare la testa della corsa. Sono riuscito in qualche modo a concludere la gara al settimo posto dopo che tutta la mia moto, le scarpe e la combi erano piene di olio sul lato destro".

Ma c'era ancora una gara da disputare per mettere in atto il piano di vittoria che si era prefissato. "Ho visto e imparato nella prima gara cosa è possibile fare quando tutto va secondo i piani", è l'analisi di Hobelsberger. "Era necessaria una buona partenza e un primo giro perfetto. È esattamente quello che ho fatto, la mia partenza è stata molto buona e sono riuscito a risalire fino al secondo posto alla seconda curva. Alla fine del primo giro sono riuscito a fare una super manovra contro il futuro nuovo campione tedesco e sono riuscito a prendere il comando fin dal primo giro. Ho guidato la gara secondo le mie sensazioni, non ho commesso alcun errore, ho gestito perfettamente le gomme come nel nostro long run e ho fatto tempi di qualifica quasi costanti fino ai 2/3 della gara. Grazie alle informazioni ricevute il venerdì, sapevo già cosa sarebbe successo con le gomme negli ultimi giri e potevo già prepararmi. Quando ho visto un distacco di 3,4 secondi sul tabellone dei box, ho aggiustato un po' la mia linea e sono riuscito a gestire perfettamente le gomme, che erano un problema per molti piloti, alla fine della prima gara. Alla fine sono riuscito a vincere una gara IDM, il lavoro perfetto di venerdì e sabato è stato ripagato dalla gestione della gara e non c'è stato un solo errore. Il duro lavoro paga, sempre".

Tra l'altro, il risultato finale è stato il terzo posto assoluto dietro a Florian Alt e Ilya Mikhalchik. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo", ha dichiarato il vincitore della gara. "Gli allenamenti privati permanenti, le ore sulla bici da corsa, il nuoto o il motocross hanno finalmente dato i loro frutti. Non ringrazierò mai abbastanza gli sponsor per avermi dato la possibilità di fare ciò che amo. Mille grazie anche al team GERT56, che mi ha sostenuto in ogni decisione e mi ha sempre appoggiato. È sicuramente il motivo per cui siamo andati a segno in ogni singola gara della stagione e abbiamo lasciato il segno nell'IDM con il 3° posto. Grazie a tutti".

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti