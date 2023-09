Hobelsberger vence a final da IDM Superbike

Patrick Hobelsberger já tinha feito sentir o pódio na ronda da IDM em Assen. Com os êxitos e os pontos da sua primeira época de IDM Superbike, o seu nome também foi mencionado ao mesmo tempo que os de Florian Alt, Ilya Mikhalchik e Hannes Soomer em termos do título de 2023. A fim de se preparar da melhor forma para o último fim de semana de corridas, Hobelsberger deu muitas, muitas voltas com a sua moto de testes e pequenos talheres. Ao longo do caminho, ele recolheu os recordes de pista no Pannoniaring e no Slovakiaring.

O terceiro lugar na classificação final do IDM em 2023 e ganhar uma corrida era o objetivo anunciado e o canhão de fitness subordinou tudo a ele. "Para isso, fiz tudo o que era necessário nas semanas que antecederam Hockenheim", afirmou. Na terceira sessão de treinos livres, durante a final do IDM, foi necessário efetuar uma corrida longa para testar e sentir melhor a gestão dos pneus. "Para as duas sessões de qualificação de sábado, tínhamos novamente planeado um passo em frente, o que conseguimos fazer muito bem", continua o relatório de Hobelsberger. "Também pude testar o ritmo com pneus usados novamente na Q2 e houve um claro progresso visível. Conseguimos melhorar imenso a frente após alguns ajustes e também conseguimos resolver muitos pequenos detalhes com o travão motor. Passo a passo, fizemos progressos muito bons no sábado. Cada passo que demos trouxe uma melhoria no desempenho. No final, consegui terminar em 4º lugar, o que foi a minha segunda melhor qualificação da época."

Na primeira corrida, depois de um bom arranque, o bávaro envolveu-se imediatamente no grupo da frente, mas os seus esforços ainda não foram recompensados. "A cinco voltas do fim, consegui assumir a liderança e distanciar-me um pouco numa volta", conta. "No decorrer das voltas seguintes, reparei que o meu pé direito quase não tinha aderência no descanso. O problema foi uma lasca de pedra no radiador de óleo e a perda de óleo caiu diretamente no meu pé direito. O buraco não era muito grande, também não caiu nada no pneu, mas diretamente na minha bota e nos apoios. Infelizmente, só consegui descobrir a situação exacta e a razão após a corrida. Durante a corrida, parecia um apoio para os pés solto. Por isso, tive de sair da pista duas vezes e abandonar a liderança. Consegui, de alguma forma, terminar a corrida em 7º lugar depois de toda a minha mota, sapatos e combi estarem cheios de óleo do lado direito."

Mas ainda faltava uma corrida para pôr em prática o plano de vencer a corrida. "Vi e aprendi na primeira corrida o que é possível fazer quando tudo corre como planeado", diz a análise de Hobelsberger. "Era necessário um bom arranque e uma primeira volta perfeita. Foi exatamente isso que fiz, o meu arranque foi muito bom e já consegui chegar ao segundo lugar na curva 2. No final da primeira volta, consegui uma super manobra contra o futuro novo campeão alemão e consegui finalmente assumir a liderança a partir da 1ª volta. Conduzi a corrida de acordo com o meu feeling, não cometi um único erro, geri os pneus na perfeição como na nossa corrida longa e fiz tempos de qualificação quase constantes até aos 2/3 da corrida. Através de algumas informações na sexta-feira, eu sabia muito bem o que iria acontecer com os pneus nas últimas voltas e já me podia preparar para isso. Quando vi uma diferença de 3,4 segundos na placa das boxes, ajustei um pouco a minha linha e consegui gerir perfeitamente os meus pneus, que eram um problema para muitos pilotos, no final da primeira corrida. No final, consegui finalmente ganhar uma corrida IDM, o trabalho perfeito de sexta-feira e sábado compensou na gestão da corrida e não aconteceu um único erro. O trabalho árduo compensa, sempre".

A propósito, o resultado final foi o terceiro lugar da geral, atrás de Florian Alt e Ilya Mikhalchik. "Muito, muito obrigado a todos os que estiveram envolvidos para tornar isto possível para mim", disse o vencedor da corrida. "Os treinos privados permanentes, as horas na mota de corrida, na natação ou no motocross acabaram por compensar. Não tenho palavras para agradecer aos patrocinadores por me terem dado a oportunidade de fazer aquilo de que gosto. Mil agradecimentos também à equipa GERT56, que me apoiou em todas as decisões e sempre me apoiou. Foi sem dúvida a razão pela qual pontuámos em todas as corridas da época e deixámos a nossa marca no IDM com o 3º lugar. Obrigado a todos".

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos