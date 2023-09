Max Schmidt (BMW): Podio IDM a la vista

El final de temporada en el circuito de Hockenheim estuvo marcado por la jornada de entrenamientos. Sol-lluvia-sol, ese fue el breve resumen de la jornada caracterizada por un tiempo cambiante. Schmidt tuvo que posponer su trabajo de puesta a punto del BMW hasta las sesiones de clasificación del sábado. Para la primera carrera, el piloto de Wuppertal partía desde la 11ª posición de la parrilla.

Con neumáticos lisos y lleno de motivación, el #25 salió a la gran final del domingo por la mañana. Terminó la primera vuelta de la versión corta del circuito en 10ª posición, con contacto directo con la cabeza. Rápidamente atacó a su compañero de equipo Kamil Krzemien. Con éxito. En las siguientes vueltas, Max "MadMax" Schmidt y Philipp Steinmayr se arrastraron hasta el siguiente competidor del equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW. Para entonces, sus tiempos por vuelta habían alcanzado el nivel de los entrenamientos. "Aproveché un mínimo error de Philipp en el Motodrom, delante de una grada abarrotada, y me alejé del austriaco en las siguientes vueltas", fue la descripción de Schmidt. El grupo de cabeza seguía a la vista del joven piloto de Wuppertal. "Nunca antes mi ritmo de carrera había estado tan cerca del nivel de los aspirantes al título". El prometedor piloto llegó hasta la sexta posición y se quedó a sólo cuatro segundos del tercer clasificado, Hannes Soomer, y a menos de 10 segundos del ganador, Ilya Mikhalchik.

La magnífica actuación del #25 en la primera carrera le proporcionó otros diez puntos en el campeonato y le situó en la primera línea de la parrilla de salida de la segunda carrera. Desde la 3ª plaza, afrontó la última carrera de la temporada 2023 de Superbike ante un gran telón de fondo y unas condiciones óptimas, perdiendo dos puestos justo en los primeros metros. "Dos más en la curva 2, cuando me empujaron el caballo de batalla Finsterbusch y Soomer", comenta Schmidt. Al final, fue octavo.

Aunque el final de la última carrera significó que el piloto de Wuppertal no alcanzó su objetivo de estar entre los 10 primeros de la temporada por exactamente un punto, la temporada de carreras termina con una nota más que positiva. Porque con una mayor velocidad, consiguió otra mejora en la línea de meta. "Estoy contento con la carrera 1", asegura el estudiante. "Sabía que mi velocidad era un poco superior a la del puesto 11 de entrenamientos y he entrado muy bien en la carrera y me he enfrentado a un grupo de cabeza más numeroso. Luego se estiró un poco, pero mi velocidad se mantuvo alta. La maniobra con Philipp ha estado cerca, pero bien. Hemos gestionado muy bien la moto y he podido presionar constantemente casi hasta el final. En la carrera 1 fui tan rápido que tuvimos el podio a la vista por primera vez y eso sin hacernos el hara-kiri".

"El hecho de que no pudiera repetirlo en la Carrera 2, a pesar de una posición de salida de ensueño, se debió a un agarre menos que perfecto y también a que tuve que luchar duro con Philipp Steinmayr", dijo Schmidt. "Eso no ayudó al ritmo. Pero en general, ha sido claramente mi mejor fin de semana de carrera y me lo tomo como una muy buena señal para el futuro. Tengo que dar las gracias al equipo de Werner Daemen por apoyarme tanto. Mi "M" y el equipo adecuado se han ido uniendo cada vez más a lo largo de la temporada y en el final fuimos una unidad de éxito. Una sensación muy buena. Ojalá podamos seguir así y continuar con el trabajo en equipo."

Clasificación final IDM Superbike 2023 tras 14 carreras

1º Florian Alt (D/Honda) 221 puntos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 puntos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 puntos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 puntos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 puntos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 puntos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 puntos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 puntos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 puntos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 puntos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 puntos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 puntos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 puntos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 puntos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 puntos