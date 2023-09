Max Schmidt (BMW) : Le podium IDM en vue

La journée d'entraînement a donné le coup d'envoi de la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim. Soleil, pluie et soleil, tel est le résumé de cette journée marquée par une météo changeante. Schmidt a dû reporter ses travaux de réglage sur la BMW aux essais qualificatifs du samedi. Pour la première course, le pilote de Wuppertal s'est élancé de la 11e place sur la grille de départ.

Avec des slicks frais et pleine de motivation, la #25 s'est lancée dans la grande finale du dimanche matin. Il a terminé le premier tour de la variante courte de l'anneau en 10e position, en contact direct avec les leaders. Rapidement, il a attaqué son coéquipier Kamil Krzemien. Avec succès. Dans les tours suivants, Max "MadMax" Schmidt s'est rapproché du prochain concurrent de l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW en compagnie de Philipp Steinmayr. Ses temps au tour étaient alors arrivés au niveau de l'entraînement. "J'ai profité d'une erreur minime de Philipp dans le motodrome, devant des tribunes pleines, pour me détacher de l'Autrichien dans les tours suivants", a décrit Schmidt. Le groupe de tête était toujours à portée de vue du jeune pilote de Wuppertal. "Jamais auparavant mon rythme de course n'avait été aussi proche du niveau des candidats au titre". Le jeune pilote a progressé jusqu'à la 6e place, à seulement quatre bonnes secondes du 3e Hannes Soomer et à moins de 10 secondes du vainqueur Ilya Mikhalchik.

La superbe performance de la #25 lors de la première course lui a rapporté dix points supplémentaires au championnat et l'a propulsé sur la première ligne de départ de la course 2. C'est donc depuis la troisième place qu'il s'est lancé dans la dernière course de la saison 2023 de Superbike, dans un décor magnifique et des conditions optimales. Il a perdu deux places dès les premiers mètres. "Deux autres dans le virage 2, lorsque j'ai été repoussé par le grand Finsterbusch et Soomer", explique Schmidt. Au final, il s'est classé huitième.

Certes, l'athlète de Wuppertal a manqué d'un point exactement l'objectif qu'il s'était fixé pour la saison en se classant dans le top 10, mais le bilan de la saison de course est plus que positif. En effet, en augmentant son rythme, il a réussi à améliorer encore sa performance lors de la finale. "Je suis content de la course 1", assure l'étudiant. "Je savais que ma vitesse était un peu plus élevée que la 11e place d'entraînement et j'ai très bien commencé la course en étant directement dans le groupe de tête. Celui-ci s'est ensuite un peu étiré, mais mon rythme est resté élevé. La manœuvre avec Philipp était serrée, mais correcte. Nous avons vraiment bien géré la moto et j'ai pu pousser de manière constante presque jusqu'à l'arrivée. En course 1, j'étais si rapide que nous avions pour la première fois le podium en vue, et ce sans me faire hara-kiri".

"Si je n'ai pas pu répéter cela en course 2, malgré une place de départ de rêve, c'est parce que l'adhérence n'était plus aussi parfaite et aussi parce que j'ai dû me battre vigoureusement contre Philipp Steinmayr", poursuit Schmidt. "Cela n'a pas favorisé le rythme. Mais au total, c'était clairement mon meilleur week-end de course et je le prends comme un très bon signe pour l'avenir. Je dois remercier vivement l'équipe de Werner Daemen de m'avoir soutenu à ce point. Mon "M" et la bonne équipe n'ont cessé de se rapprocher de moi au cours de la saison et lors de la finale, nous avons formé une unité gagnante. C'est un très bon sentiment. Je souhaite que nous puissions construire sur cette base et poursuivre ce travail d'équipe".

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points.