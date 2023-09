Max Schmidt (BMW): Podio IDM in vista

Il finale di stagione all'Hockenheimring è stato preannunciato dalla giornata di prove. Sole-pioggia-sole, questo è stato il breve riassunto della giornata caratterizzata da tempo variabile. Schmidt ha dovuto rimandare il lavoro di messa a punto della BMW alle sessioni di qualificazione di sabato. Per la prima gara, il pilota di Wuppertal è partito dall'11° posto in griglia.

Con le slick fresche e pieno di motivazione, il numero 25 ha affrontato il gran finale di domenica mattina. Ha concluso il primo giro della versione corta dell'anello al 10° posto, con un contatto diretto con la vetta. Ha subito attaccato il suo compagno di squadra Kamil Krzemien. Con successo. Nei giri successivi, Max "MadMax" Schmidt e Philipp Steinmayr si sono avvicinati al concorrente successivo del team BCC-alpha-Van Zon-BMW. I suoi tempi sul giro avevano ormai raggiunto il livello di allenamento. "Ho approfittato di un minimo errore di Philipp nel Motodrom, davanti a una tribuna gremita, e ho staccato l'austriaco nei giri successivi", è la descrizione di Schmidt. Il gruppo di testa era ancora a portata di mano del giovane pilota di Wuppertal. "Mai prima d'ora il mio ritmo di gara è stato così vicino al livello dei contendenti al titolo". Il pilota emergente è arrivato fino al 6° posto, a soli quattro secondi dal terzo classificato Hannes Soomer e a meno di 10 secondi dal vincitore Ilya Mikhalchik.

La super prestazione del #25 nella prima gara gli ha permesso di guadagnare altri dieci punti per il campionato e di schierarsi in prima fila per gara-2. Dal terzo posto, ha poi affrontato l'ultima gara della stagione Superbike 2023 davanti a un grande scenario e a condizioni ottimali, perdendo due posizioni proprio nei primi metri. "Altre due alla curva 2, quando sono stato spinto via dai cavalli di battaglia Finsterbusch e Soomer", racconta Schmidt. Alla fine, il risultato è stato l'ottavo posto.

Anche se il risultato dell'ultima gara ha fatto sì che il pilota di Wuppertal mancasse di un punto l'obiettivo della top 10 che si era prefissato per la stagione, la stagione agonistica si conclude comunque con una nota più che positiva. Infatti, grazie all'aumento della velocità, è riuscito a migliorare ancora la linea per il finale. "Sono soddisfatto di gara 1", assicura lo studente. "Sapevo che la mia velocità era un po' più alta rispetto alla posizione di allenamento 11 e sono entrato in gara molto bene, trovandomi proprio contro un gruppo di testa più numeroso. Poi si è allungato un po', ma la mia velocità è rimasta alta. La manovra con Philipp è stata molto combattuta, ma ok. Abbiamo gestito molto bene la moto e sono riuscito a spingere costantemente fino al traguardo. In gara 1 ero così veloce che per la prima volta abbiamo avuto il podio in vista e questo senza fare harakiri".

"Il fatto che non sia riuscito a ripetermi in gara 2, nonostante una posizione di partenza da sogno, è dovuto a un'aderenza non perfetta e anche al fatto che ho dovuto lottare duramente con Philipp Steinmayr", ha detto Schmidt. "Questo non ha aiutato il ritmo. Ma tutto sommato, è stato chiaramente il mio miglior weekend di gara e lo considero un ottimo segnale per il futuro. Devo ringraziare di cuore il team di Werner Daemen per avermi sostenuto così tanto. La mia "M" e la squadra giusta sono diventate sempre più vicine nel corso della stagione e nel finale eravamo un'unità di successo. Una sensazione molto positiva. Mi auguro di poter fare tesoro di questa esperienza e di continuare il lavoro di squadra".

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti