Max Schmidt (BMW): Pódio IDM à vista

Duas corridas fortes, muitos pontos no campeonato e o 11º lugar final, Max Schmidt da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW emociona em Hockenheim com o melhor fim de semana do ano. O objetivo é continuar em 2024.

O final da época em Hockenheimring foi anunciado pelo dia de treinos. Sol-chuva-sol, foi este o resumo do dia caracterizado por condições climatéricas variáveis. Schmidt teve de adiar o trabalho de afinação do BMW para as sessões de qualificação de sábado. Para a primeira corrida, o piloto de Wuppertal partiu do 11º lugar da grelha.

Com pneus novos e cheio de motivação, o #25 partiu para a grande final no domingo de manhã. Terminou a primeira volta da versão curta do ringue em 10º lugar, com contacto direto com o topo. Rapidamente atacou o seu colega de equipa Kamil Krzemien. Com sucesso. Nas voltas seguintes, Max "MadMax" Schmidt e Philipp Steinmayr aproximam-se do concorrente seguinte da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW. Os seus tempos por volta já tinham atingido o nível de treino. "Aproveitei um erro mínimo do Philipp no Motodrom, perante uma bancada cheia, e afastei-me do austríaco nas voltas seguintes", foi a descrição de Schmidt. O grupo da frente ainda estava à vista do jovem piloto de Wuppertal. "Nunca antes o meu ritmo de corrida esteve tão próximo do nível dos candidatos ao título." O jovem piloto ainda chegou ao 6º lugar, ficando assim a apenas quatro segundos do terceiro classificado Hannes Soomer e a menos de 10 segundos do vencedor Ilya Mikhalchik.

A excelente prestação do #25 na primeira corrida valeu-lhe mais dez pontos para o campeonato e colocou-o na primeira linha da grelha para a corrida 2. Partindo do 3º lugar, entrou na última corrida da época 2023 de Superbike perante um excelente cenário e condições óptimas, perdendo dois lugares logo nos primeiros metros. "Mais dois na curva 2, quando fui empurrado pelo cavalo de batalha Finsterbusch e Soomer", diz Schmidt. No final, ficou em oitavo lugar.

Apesar de o final da última corrida ter feito com que o piloto de Wuppertal não atingisse o seu objetivo de ficar entre os 10 primeiros da época por exatamente um ponto, a época de corridas termina, no entanto, com uma nota mais do que positiva. Porque com o aumento da velocidade, ele conseguiu outra melhoria de linha para o final. "Estou contente com a corrida 1", garante o estudante. "Sabia que a minha velocidade era um pouco superior à da posição de treino 11 e entrei muito bem na corrida, enfrentando um grupo líder maior. Depois esticou-se um pouco, mas a minha velocidade manteve-se alta. A manobra com o Philipp foi renhida, mas correu bem. Gerimos a mota muito bem e consegui manter-me constante até quase ao fim. Na corrida 1 fui tão rápido que tivemos o pódio à vista pela primeira vez, e isto sem qualquer ação de hara-kiri."

"O facto de não ter conseguido repetir o feito na Corrida 2, apesar de uma posição de partida de sonho, deveu-se a uma aderência menos que perfeita e também ao facto de ter tido de lutar muito com o Philipp Steinmayr", disse Schmidt. "Isso não ajudou o ritmo. Mas, no cômputo geral, foi claramente o meu melhor fim de semana de corrida e considero isso um sinal muito bom para o futuro. Tenho de agradecer imenso à equipa de Werner Daemen por me ter apoiado tanto. A minha "M" e a equipa certa tornaram-se cada vez mais próximas ao longo da época e na final fomos uma unidade bem sucedida. Uma sensação muito boa. Espero que possamos continuar a trabalhar em equipa".

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos