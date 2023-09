Toni Finsterbusch con los huesos sanos en la meta de la IDM

Toni Finsterbusch, del equipo GERT56, pudo llevarse a casa por primera vez un trofeo de Superbike de la final de la IDM en el circuito de Hockenheim. Ya había quedado claro en las dos sesiones de clasificación que el sajón quería dar otro golpe en la última carrera de la temporada. Terminó en 1m26.414s, a sólo cuatro décimas de segundo del poleman y compañero de marca Ilya Mikhalchik, para hacerse con un puesto en la primera fila.

Finsterbusch y su colega del GERT56 Patrick Hobelsberger no sólo estuvieron implicados en la lucha por la victoria en la primera carrera, sino que la determinaron durante largos tramos. Ambos acumularon kilómetros de ventaja y Finsterbusch terminó segundo por detrás de Mikhalchik. Fue el primer podio de los Krostitzer en el Hockenheimring. En la segunda carrera salieron los codos y siempre fue dura pero justa. Al final, a Finsterbusch se le escapó su segundo podio en Hockenheim en cuarta posición por sólo 0,302 segundos.

"El fin de semana en Hockenheim fue otro muy buen final para mí", confirmó. "Tuve grandes batallas en la primera carrera, que fue muy divertida. Estuve en primera posición durante mucho tiempo y cuando Pax se puso delante de mí, pensé que me limitaría a seguirle para asegurar su tercer puesto en la clasificación general. Pero entonces cometió un error y volví a estar delante. Mantuve una buena lucha con Hannes Soomer e Ilya hasta el final. Estaba muy contento. La segunda tanda fue bien, progresé mucho y volví a colocarme segundo. Pero luego cometí un pequeño error y caí hasta la cuarta posición. Luego he picado y he intentado ponerme tercero con la dirección del segundo, pero no he podido pasar. Así que terminé segundo, cuarto y quinto en la general, lo que sin duda es lo máximo. Sin los ceros, teóricamente podría haber llegado más lejos: me caí una vez, me derribaron una vez, tuve un defecto técnico una vez, así que hubo de todo. No obstante, al final he terminado la temporada con buena salud y estar entre los cinco primeros es perfecto".