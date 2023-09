Toni Finsterbusch à l'arrivée de l'IDM avec des os en bon état

Toni Finsterbusch du team GERT56 a pu ramener pour la première fois un trophée Superbike de la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim. Dès les deux séances de qualification, il était clair que le Saxon allait frapper un grand coup lors de la dernière course de la saison. Il s'est classé en 1.26,414 minutes, à quatre dixièmes de seconde seulement du poleman et collègue de marque Ilya Mikhalchik, et a ainsi obtenu une place sur la première ligne.

Finsterbusch et son collègue du GERT56 Patrick Hobelsberger se sont non seulement mêlés à la lutte pour la victoire lors de la première course, mais ils l'ont également déterminée pendant une grande partie de la course. Tous deux ont accumulé les kilomètres de tête et Finsterbusch a terminé deuxième derrière Mikhalchik. Ce fut le premier podium de Krostitzer sur le circuit d'Hockenheim. Lors de la deuxième course, les coudes ont été mis à rude épreuve et les choses se sont toujours déroulées de manière dure mais juste. Finalement, Finsterbusch a manqué son deuxième podium à Hockenheim en se classant quatrième pour seulement 0,302 seconde.

"Le week-end à Hockenheim a été une très bonne fin pour moi", a-t-il confirmé. "Lors de la première course, j'ai eu quelques belles bagarres, c'était vraiment amusant. J'ai longtemps occupé la première place et lorsque Pax s'est retrouvé devant moi, j'ai pensé que je n'avais qu'à le suivre pour assurer sa troisième place au classement général. Mais il a fait une erreur et je me suis retrouvé devant. Je me suis ensuite bien battu avec Hannes Soomer et Ilya jusqu'à la fin. J'étais vraiment content. La deuxième manche s'est très bien passée, j'ai bien progressé et j'étais à nouveau en deuxième position. Mais j'ai malheureusement commis une petite erreur qui m'a fait redescendre à la quatrième place. J'ai alors essayé d'être troisième en direction de la deuxième place, mais je n'ai pas vraiment réussi à la dépasser. J'ai donc terminé deuxième et quatrième, et cinquième au classement général, ce qui est vraiment bien. Sans les zéros, j'aurais théoriquement pu aller encore plus loin - une chute, un tir, un problème technique, donc tout y était. Néanmoins, j'ai enfin terminé la saison en bonne santé et le top 5 est parfait".