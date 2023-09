Toni Finsterbusch con le ossa sane al traguardo IDM

Toni Finsterbusch del Team GERT56 è riuscito a portare a casa per la prima volta un trofeo Superbike dalla finale IDM all'Hockenheimring. Già nelle due sessioni di qualifica era apparso chiaro che il sassone voleva colpire ancora nell'ultima gara della stagione. Ha chiuso in 1m26.414s, a soli quattro decimi di secondo dal pole-sitter e collega di marca Ilya Mikhalchik, per conquistare un posto in prima fila.

Finsterbusch e il suo collega del GERT56 Patrick Hobelsberger non solo sono stati coinvolti nella lotta per la vittoria nella prima gara, ma l'hanno anche determinata per lunghi tratti. Entrambi hanno collezionato chilometri di vantaggio e Finsterbusch ha concluso al secondo posto dietro Mikhalchik. Per il pilota di Krostitzer si tratta del primo podio all'Hockenheimring. Nella seconda gara i gomiti erano fuori e la gara è stata sempre dura ma corretta. Alla fine, Finsterbusch ha mancato il suo secondo podio a Hockenheim, piazzandosi al quarto posto per soli 0,302 secondi.

"Il weekend di Hockenheim è stato un altro ottimo traguardo per me", ha poi confermato. "Ho avuto delle belle battaglie nella prima gara, che è stata davvero divertente. Sono stato a lungo in prima posizione e quando Pax mi ha preceduto, ho pensato di seguirlo per assicurarmi il terzo posto nella classifica generale. Ma poi ha commesso un errore e mi sono trovato di nuovo davanti. Ho avuto una bella lotta con Hannes Soomer e Ilya fino alla fine. Ero davvero felice. La seconda manche è andata bene, ho fatto buoni progressi ed ero di nuovo in seconda posizione. Ma poi ho commesso un piccolo errore e sono sceso al quarto posto. Poi ho provato a prendere il terzo posto con la direzione del secondo, ma non sono riuscito a superarlo. Così ho concluso secondo e quarto e quinto in classifica generale, che è sicuramente il massimo. Senza gli zeri, in teoria avrei potuto fare di più: sono caduto una volta, sono stato abbattuto una volta, ho avuto un difetto tecnico una volta, quindi c'era di tutto. Tuttavia, alla fine ho portato a termine la stagione in buona salute e il quinto posto è perfetto".