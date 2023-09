Toni Finsterbusch com ossos saudáveis na meta do IDM

Toni Finsterbusch, da Equipa GERT56, conseguiu levar para casa, pela primeira vez, um troféu de Superbike da final do IDM em Hockenheimring. Já tinha ficado claro nas duas sessões de qualificação que o saxão queria atacar novamente na última corrida da época. Terminou em 1m26,414s, apenas quatro décimos de segundo atrás do pole-sitter e colega de marca Ilya Mikhalchik, para ocupar um lugar na primeira linha.

Finsterbusch e o seu colega da GERT56, Patrick Hobelsberger, não só estiveram envolvidos na luta pela vitória na primeira corrida, como também a determinaram durante longos troços. Ambos acumularam quilómetros de avanço e Finsterbusch terminou em segundo lugar atrás de Mikhalchik. Foi o primeiro pódio dos Krostitzer em Hockenheimring. Na segunda corrida, os cotovelos estavam à mostra e foi sempre difícil, mas justo. No final, Finsterbusch falhou o seu segundo pódio em Hockenheim, ficando em quarto lugar por apenas 0,302 segundos.

"O fim de semana em Hockenheim foi mais um final muito bom para mim", confirmou. "Tive algumas grandes batalhas na primeira corrida, o que foi muito divertido. Estive em primeiro lugar durante muito tempo e quando o Pax estava à minha frente, pensei em segui-lo para garantir o seu terceiro lugar na classificação geral. Mas depois ele cometeu um erro e eu estava novamente na frente. Tive uma boa luta com Hannes Soomer e Ilya até ao fim. Fiquei muito contente. A segunda corrida correu bem, fiz bons progressos e estava novamente em segundo lugar. Mas depois cometi um pequeno erro e caí para quarto. Depois, mordi e tentei chegar a terceiro com a direção do segundo, mas não consegui passar. Por isso, terminei em segundo e quarto e quinto na geral, o que é sem dúvida o melhor. Sem os zeros, poderia teoricamente ter ido mais longe - tive um acidente, fui abatido uma vez, tive uma avaria técnica uma vez, por isso houve de tudo. No entanto, finalmente consegui terminar a época de boa saúde e os cinco primeiros são perfeitos."