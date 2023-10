Wolf: "El carácter no pertenece a una caja apolillada".

Con la última carrera del año, el equipo GERT56 ha alcanzado su cénit en su tercer año hasta la fecha. En el IDM Superbike, Patrick Hobelsberger se hizo con la victoria en la última carrera del año. Toni Finsterbusch también pudo celebrarlo, subiendo al podio en Hockenheimring por primera vez en su carrera en Superbike. Jan-Ole Jähnig sumó puntos y una caída en el final.

El jefe del equipo, Karsten Wolf, se despidió de sus pilotos, de su equipo y también de la competición como siempre con emotivas palabras. "En este momento, mis primeras palabras van dirigidas a dos equipos y a sus pilotos que se han aferrado a su marca, a su sueño y a su creencia en el éxito durante 14 años y que estaban dispuestos a todo para conseguirlo", felicitó hacia el campeón del IDM Florian Alt y al ganador del EWC YART. "Demuestran que la búsqueda de un rápido rendimiento sin esfuerzo no lo es todo y que la perseverancia, la continuidad y la lealtad no pertenecen a la naftalina de los personajes. Son Jens Holzhauer con su equipo y el excepcional piloto Florian Alt, a quienes felicitamos por su merecido triunfo en el IDM Superbike. Y mi amigo Mandy Kainz con su fantástico equipo de YART, que lograron su segundo título del EWC después de 2009 y han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestro camino."

"Mis siguientes líneas pertenecen a BMW Motorrad", continuó Wolf, "que nos da la oportunidad de hacer deporte con una máquina así, pero aquí especialmente al departamento de motores en Berlín por las fantásticas unidades de potencia. Nuestras motos están equipadas con motores deportivos de serie que cualquiera puede comprar, y las tres siguen llevando el sello que tenían el 14 de mayo para la primera ronda en Sachsenring. Esto significa que los motores no sólo son rápidos, sino también duraderos, por lo que, una vez más, rechazan claramente el reglamento de motores homologados de la IDM. Y como ese es el caso, ahora pondremos otras 6 horas en uno de ellos en el final del DLC el 3.10. en Oschersleben".

"Gracias Hockenheim", declara, "que miles de aficionados y visitantes convirtieron en un festival del que tuvimos la suerte de formar parte". El pequeño resbalón de Jan-Ole Jähnig no puede detener el grandioso desarrollo de este talento excepcional, sobre todo porque la zaga de Florian Alt no es una zona de confort dinámica de conducción, sino que ya representa la conducción al límite. Lo mejor de Toni Finsterbusch es que los demás no cuentan con él. Cuántos no lo ficharon, cuántos lo habían dado por perdido y ya no creían en él. Toni 2023 es probablemente el mejor que hemos visto nunca, su grandeza no se mide en centímetros sino en gestos como su paseo directo hacia Pax en la zona mixta tras su cuarto puesto en la carrera 2. Y Pax legitima tardíamente la reconstrucción de mi equipo del pasado otoño con su victoria en la última carrera. No conozco a nadie que arda por este deporte como él, y he tenido que aprender a ajustar la llama del quemador para que los objetivos individuales y los del equipo estén igualmente en el punto de mira, y eso es exactamente lo que ha hecho muy bien en este único año con nosotros. Con una victoria y diez podios. Con un 3º, un 5º y un 9º en la general hemos cumplido nuestros objetivos de la temporada."

"¿Y quién lo ha hecho?", pregunta Wolf. "La gente de GERT56, que ha puesto pasión, creatividad y diligencia, pero con la misma facilidad y alegría de vivir, detrás de un objetivo: ganar carreras. En agradecimiento, estoy profundamente en deuda con ellos y sólo puedo pagarles con amistad y simpatía, así como con alguna que otra bebida fría. Una moneda que no entiende de idiomas ni de fronteras y de la que se suele recibir mucho a cambio. A esto hay que añadir socios simpáticos, como Rüdiger Kranz con su innovador sistema de válvulas de suspensión SPV, así como Peter Sebestyen como entrenador de pilotaje, que se han convertido en auténticos revulsivos con nosotros."

"Muchas gracias a nuestros seguidores, la mayoría de los cuales también están muy cerca del equipo a nivel humano y nos apoyan en muchas áreas", dijo Wolf como conclusión personal de la temporada. "Como ejemplo representativo, me gustaría mencionar a Carsten Klemm y su empresa E.INFRA de Dresde, que conectan a las personas con su tecnología de red, y eso es lo que significa una asociación. Gracias a Motorpresse Stuttgart, que siempre actúa en interés de los participantes activos en la organización, a los numerosos ayudantes voluntarios y oficiales deportivos y a los servicios de rescate implicados, que hacen posible nuestro deporte en primer lugar. Nos vemos de nuevo en el IDM 2024".