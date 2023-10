Wolf : "Le caractère n'appartient pas à la naphtaline".

Avec la dernière course de l'année, l'équipe GERT56 a atteint son zénith jusqu'à présent dans sa troisième année. En IDM Superbike, Patrick Hobelsberger a remporté la toute dernière course de l'année. Toni Finsterbusch a également pu faire la fête en montant pour la première fois de sa carrière en Superbike sur le podium du circuit de Hockenheim. Jan-Ole Jähnig a encaissé des points et un crash lors de la finale.

Comme toujours, le chef d'équipe Karsten Wolf a pris congé de ses pilotes, de son équipe et même de ses concurrents avec des mots pleins d'émotion. "En ce moment, mes premiers mots vont à deux équipes et à leurs pilotes qui, pendant 14 ans, se sont accrochés à leur marque, à leur rêve et à leur foi en la réussite et qui étaient prêts à tout pour cela", a-t-il félicité en direction du champion IDM Florian Alt et du YART, vainqueur de l'EWC. "Ils montrent que la recherche d'un rendement rapide et sans effort n'est pas tout et que la persévérance, la continuité et la loyauté n'appartiennent pas à la naphtaline du caractère. Il s'agit de Jens Holzhauer et de son équipe, ainsi que du pilote d'exception Florian Alt, que nous félicitons pour leur triomphe mérité en IDM Superbike. Et mon ami Mandy Kainz et sa fantastique équipe du YART, qui ont remporté leur deuxième titre EWC après celui de 2009 et ont largement contribué à façonner notre parcours".

"Mes prochaines lignes vont à BMW Motorrad", poursuit Wolf, "qui nous donne la possibilité de faire du sport avec un tel engin, mais ici surtout au département moteur de Berlin pour les fantastiques agrégats. Nos motos sont équipées de moteurs standard pour le sport automobile, que tout le monde peut acheter et qui portent tous les trois le sceau qu'ils avaient déjà le 14 mai lors de la première course au Sachsenring. Cela signifie que les moteurs ne sont pas seulement rapides, mais aussi durables et qu'ils représentent une fois de plus un refus clair du règlement moteur validé de l'IDM. Et comme c'est le cas, nous allons maintenant en infliger un autre de 6 heures lors de la finale de la DLC le 3 octobre à Oschersleben".

"Merci Hockenheim", explique ce dernier, "que des milliers de fans et de visiteurs ont transformé en une fête à laquelle nous avons heureusement pu participer. La petite glissade de Jan-Ole Jähnig ne peut pas arrêter le développement grandiose de ce talent d'exception, d'autant plus que l'arrière de Florian Alt n'est pas une zone de confort en termes de dynamique de conduite, mais représente déjà une conduite à la limite. Ce qui est le plus beau chez Toni Finsterbusch, c'est que les autres ne l'ont pas. Combien ont manqué de le réserver, combien l'avaient amorti et ne croyaient plus en lui. Le Toni 2023 est probablement le meilleur que nous ayons jamais vu, sa grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en gestes, comme son chemin direct vers Pax en zone mixte après sa quatrième place dans la course 2. Et Pax, avec sa victoire dans la dernière course, légitime a posteriori ma transformation d'équipe de l'automne dernier. Je ne connais personne qui brûle autant pour ce sport que lui et j'ai dû apprendre à régler la flamme du chalumeau de manière à ce que les objectifs individuels et ceux de l'équipe soient au même niveau et c'est exactement ce qu'il a très bien mis en œuvre pendant cette seule année avec nous. Avec une victoire en course et dix places sur le podium. Avec les 3e, 5e et 9e places au classement général, nous avons atteint nos objectifs de la saison".

"Et qui l'a fait ?", demande Wolf. "Les gens de GERT56, qui se retrouvent derrière un objectif - gagner des courses - avec passion, créativité et application, mais aussi, justement, avec une légèreté et une joie de vivre. En reconnaissance, je leur suis profondément redevable et ne peux payer qu'avec de l'amitié et de la sympathie, ainsi qu'avec l'une ou l'autre boisson fraîche. Une monnaie qui ne connaît pas de frontières linguistiques ou nationales et où l'on reçoit généralement beaucoup en retour. A cela s'ajoutent des partenaires de génie, comme Rüdiger Kranz avec son système de soupapes innovant SPV-Suspension, ainsi que Peter Sebestyen en tant que Riding Coach, qui sont devenus de véritables game-changers chez nous".

"Un grand merci à nos supporters, qui sont pour la plupart très proches de l'équipe sur le plan humain et qui nous soutiennent dans de nombreux domaines", a déclaré Wolf à la fin de la saison. "Je ne citerai ici que Carsten Klemm et son entreprise E.INFRA de Dresde, qui relient les gens avec leur technique de réseau, et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans un partenariat. Merci à Motorpresse Stuttgart, qui agit toujours dans l'intérêt des actifs dans l'organisation, aux nombreux bénévoles et aux responsables sportifs ainsi qu'aux services de secours intégrés, qui rendent notre sport possible. Nous nous reverrons pour l'IDM 2024".