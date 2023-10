Wolf: "Il carattere non appartiene a una scatola in naftalina".

Con l'ultima gara dell'anno, il Team GERT56 ha raggiunto l'apice del suo terzo anno di attività. Nella IDM Superbike, Patrick Hobelsberger ha conquistato la vittoria proprio nell'ultima gara dell'anno. Anche Toni Finsterbusch ha potuto festeggiare, salendo sul podio dell'Hockenheimring per la prima volta nella sua carriera in Superbike. Jan-Ole Jähnig ha raccolto punti e una caduta nel finale.

Il boss del team Karsten Wolf ha salutato i suoi piloti, la sua squadra e la concorrenza come sempre con parole emozionanti. "In questo momento, le mie prime parole vanno a due squadre e ai loro piloti che hanno tenuto fede al loro marchio, al loro sogno e alla loro fede nel successo per 14 anni e sono stati disposti a fare qualsiasi cosa per raggiungerlo", si è congratulato con il campione IDM Florian Alt e con il vincitore della EWC YART. "Dimostrano che la ricerca di un rapido ritorno senza sforzo non è tutto e che la perseveranza, la continuità e la lealtà non appartengono alla naftalina dei personaggi". Sono Jens Holzhauer con il suo team e l'eccezionale pilota Florian Alt, con cui ci congratuliamo per il meritato trionfo nella IDM Superbike. E il mio amico Mandy Kainz con il suo fantastico team di YART, che sono riusciti a conquistare il loro secondo titolo EWC dopo quello del 2009 e hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire il nostro percorso."

"Le mie prossime righe sono dedicate a BMW Motorrad", ha proseguito Wolf, "che ci dà l'opportunità di fare sport con una macchina del genere, ma soprattutto al reparto motori di Berlino per le fantastiche power unit. Le nostre moto sono dotate di motori sportivi di serie che chiunque può acquistare, e tutti e tre portano ancora il sigillo che avevano il 14 maggio per il primo round al Sachsenring. Ciò significa che i motori non sono solo veloci, ma anche durevoli e che, ancora una volta, rappresentano un chiaro rifiuto delle norme sui motori omologati dell'IDM. E dato che è così, ora metteremo altre 6 ore su uno di loro alla finale del DLC il 3.10. a Oschersleben".

"Grazie a Hockenheim", dichiara, "che migliaia di fan e visitatori hanno trasformato in un festival di cui abbiamo avuto la fortuna di far parte". La piccola scivolata di Jan-Ole Jähnig non può fermare il formidabile sviluppo di questo talento eccezionale, soprattutto perché il posteriore di Florian Alt non è una zona di comfort dinamico di guida, ma rappresenta già una guida al limite. La cosa migliore di Toni Finsterbusch è che gli altri non lo hanno. Quanti hanno perso l'occasione di prenotarlo, quanti l'hanno dato per spacciato e non hanno più creduto in lui. Toni 2023 è probabilmente il migliore che abbiamo mai visto, la sua grandezza non si misura in centimetri ma in gesti come la sua camminata diretta verso Pax nella zona mista dopo il suo quarto posto in gara 2. E Pax legittima tardivamente la mia ricostruzione di squadra dello scorso autunno con la sua vittoria nell'ultima gara. Non conosco nessuno che bruci per questo sport come lui, e ho dovuto imparare a regolare la fiamma sul bruciatore in modo che gli obiettivi individuali e di squadra siano ugualmente al centro dell'attenzione, e questo è esattamente ciò che ha fatto molto bene in questo anno con noi. Con una vittoria di gara e dieci podi. Con un terzo, un quinto e un nono posto assoluto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi stagionali".

"E chi lo ha fatto?", chiede Wolf. "Le persone del GERT56, che hanno messo passione, creatività e diligenza, ma anche altrettanta facilità e gioia di vivere dietro a un unico obiettivo: vincere le gare. In segno di gratitudine, sono profondamente in debito con loro e posso pagare solo con l'amicizia e la simpatia, oltre che con qualche bevanda fresca. Una moneta che non conosce né lingua né confini nazionali e dove di solito si riceve molto in cambio. A ciò si aggiungono partner congeniali, come Rüdiger Kranz con il suo innovativo sistema di valvole per sospensioni SPV, e Peter Sebestyen come allenatore di guida, che con noi sono diventati dei veri e propri cambi di gioco".

"Grazie di cuore ai nostri sostenitori, la maggior parte dei quali sono molto vicini alla squadra anche a livello umano e ci sostengono in molti ambiti", ha concluso Wolf. "Come esempio rappresentativo, vorrei citare Carsten Klemm e la sua azienda E.INFRA di Dresda, che mettono in contatto le persone con la loro tecnologia di rete, ed è questo il senso di una partnership". Grazie a Motorpresse Stuttgart, che agisce sempre nell'interesse dei partecipanti attivi all'organizzazione, ai molti volontari che aiutano e ai funzionari sportivi e ai servizi di soccorso coinvolti, che rendono possibile il nostro sport in primo luogo. Ci rivediamo per l'IDM 2024".