Wolf: "O carácter não pertence a uma caixa naftalina".

O chefe de equipa da GERT56, Karsten Wolf, não está muito entusiasmado com os novos regulamentos da IDM Superbike. Para além disso, ele dirige uma série de palavras calorosas a todos para a final do IDM. Também para a competição

Com a última corrida do ano, a Equipa GERT56 atingiu o seu auge no seu terceiro ano até agora. Na IDM Superbike, Patrick Hobelsberger conquistou a vitória na última corrida do ano. Toni Finsterbusch também pôde festejar, subindo ao pódio em Hockenheimring pela primeira vez na sua carreira em Superbike. Jan-Ole Jähnig acumulou pontos e uma queda no final.

O chefe de equipa Karsten Wolf despediu-se dos seus pilotos, da sua equipa e também da concorrência, como sempre, com palavras emocionadas. "Neste momento, as minhas primeiras palavras vão para duas equipas e para os seus pilotos que se agarraram à sua marca, ao seu sonho e à sua crença no sucesso durante 14 anos e que estavam dispostos a fazer tudo para o alcançar", felicitou o campeão da IDM Florian Alt e o vencedor do EWC YART. "Mostram que a procura de um retorno rápido e sem esforço não é tudo e que a perseverança, a continuidade e a lealdade não pertencem à naftalina das personagens. É o caso de Jens Holzhauer com a sua equipa e o excecional piloto Florian Alt, a quem felicitamos pelo seu merecido triunfo na IDM Superbike. E o meu amigo Mandy Kainz com a sua fantástica equipa da YART, que conseguiu conquistar o seu segundo título do EWC depois de 2009 e que desempenhou um papel importante na definição do nosso caminho."

"As minhas próximas linhas pertencem à BMW Motorrad," continuou Wolf, "que nos dá a oportunidade de praticar desporto com uma máquina destas, mas especialmente ao departamento de motores em Berlim pelas fantásticas unidades de potência. As nossas motos estão equipadas com motores desportivos de série que qualquer pessoa pode comprar, e as três ainda têm o selo que tinham a 14 de maio para a primeira ronda em Sachsenring. Isto significa que os motores não são apenas rápidos, mas também duráveis e, portanto, mais uma vez, são uma clara rejeição dos regulamentos de motores aprovados pela IDM. E porque é esse o caso, vamos agora colocar mais 6 horas num deles na final do DLC a 3.10. em Oschersleben."

"Obrigado Hockenheim", declara, "que milhares de fãs e visitantes transformaram num festival do qual tivemos a sorte de fazer parte. O pequeno deslize de Jan-Ole Jähnig não pode impedir o desenvolvimento grandioso deste talento excecional, tanto mais que a traseira de Florian Alt não é uma zona de conforto dinâmico de condução, mas representa já uma condução no limite. O melhor de Toni Finsterbusch é que os outros não o têm. Quantos não o reservaram, quantos o descartaram e deixaram de acreditar nele. Toni 2023 é provavelmente o melhor que alguma vez vimos, a sua grandeza não se mede em centímetros, mas em gestos como a sua caminhada direta para Pax na zona mista após o seu quarto lugar na corrida 2. E Pax legitima tardiamente a minha reconstrução de equipa do outono passado com a sua vitória na última corrida. Não conheço ninguém que arda por este desporto como ele, e tive de aprender a ajustar a chama do fogão para que os objectivos individuais e os da equipa estejam igualmente em foco, e foi exatamente isso que ele fez muito bem neste ano connosco. Com uma vitória numa corrida e dez subidas ao pódio. Com o 3º, 5º e 9º lugares na geral, atingimos os nossos objectivos para a época."

"E quem é que o fez?", pergunta Wolf. "As pessoas do GERT56, que colocaram paixão, criatividade e diligência, mas igualmente facilidade e alegria de viver, num único objetivo - ganhar corridas. Em gratidão, estou profundamente em dívida para com eles e só posso pagar com amizade e simpatia, bem como com uma ou outra bebida fresca. Uma moeda que não conhece a língua nem as fronteiras do país e em que normalmente se recebe muito de volta. A isso juntam-se parceiros simpáticos, como Rüdiger Kranz, com o seu inovador sistema de válvulas de suspensão SPV, e Peter Sebestyen, como treinador de equitação, que se tornaram verdadeiros agentes de mudança connosco."

"Muito obrigado aos nossos apoiantes, a maioria dos quais também estão muito próximos da equipa a nível humano e apoiam-nos em muitas áreas", disse Wolf ao concluir a época. "Como exemplo representativo, gostaria de mencionar Carsten Klemm e a sua empresa E.INFRA, de Dresden, que ligam as pessoas com a sua tecnologia de rede, e é disso que se trata uma parceria. Obrigado à Motorpresse Stuttgart, que actua sempre no interesse dos participantes activos na organização, aos muitos ajudantes voluntários e oficiais desportivos e aos serviços de salvamento envolvidos, que tornam o nosso desporto possível em primeiro lugar. Vemo-nos novamente no IDM 2024".