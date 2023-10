Florian Alt (Honda) mantiene la promesa del campeonato IDM

Hace quince días, la IDM 2023 llegó a su fin y, por primera vez en su carrera, Florian Alt ha podido proclamarse campeón de la IDM Superbike. Después de cuatro subcampeonatos en la categoría de Superbike, el piloto de Honda del Team Holzhauer Racing Promotion se había hecho ilusiones hasta la última carrera de la temporada y retrasó la decisión, no del todo voluntaria, hasta la última prueba de la temporada 2023.

"En realidad, la carrera del domingo fue bastante relajada", explicó Alt tras hacerse finalmente con el título. "Claro que me costó quitarme de la cabeza lo del título. Había mucho detrás, el título también era importante para Honda. No pensé que fuera a salir bien en mi primer año tras entrar en el equipo HRP".

En la parrilla de salida de Hockenheim para la segunda carrera, Alt pudo conseguir la pole position para la segunda carrera tras terminar cuarto en la primera, y hubo un pequeño apretón de manos con su competidor Patrick Hobelsberger antes de la salida. Porque el bávaro todavía tenía ganas de conseguir su primera victoria con su BMW del equipo GERT56 y ya fue correspondientemente rápido durante los entrenamientos. "Sabía de antemano que iba a participar en la carrera", explica Alt. Y la maniobra de adelantamiento se produjo entonces también con el necesario colchón de seguridad. "He tenido algunas batallas duras con Hannes Soomer durante el año, pero es un profesional, nunca hubo peligro de caída".

Alt también dejó hacer a los de delante y se mantuvo al margen de todo. Las últimas vueltas fueron duras. "Fue como una etapa en el Campeonato del Mundo de Resistencia", describe su largo camino hacia el título. "Al final oí ruidos extraños en la moto. Pero no había nada, como siempre. Este año no hemos tenido ni un fallo técnico".

Alt no contó con la posición de su rival más duro en la lucha por el título, Ilya Mikhalchik, mostrada por su equipo en boxes durante la carrera. "Para mí sólo era importante que no ganara", explica Alt su táctica. "Y me habría dado cuenta si hubiera pasado". Pero no pasó, sino que tuvo problemas de frenos en la parte trasera de la parrilla.

"Ilya hizo una gran temporada", valoró Alt la actuación de su rival ucraniano. "Sólo tuvimos un punto débil y fueron las pistas con poco agarre. Y la presión sobre nosotros tras las carreras de Assen fue enorme". Y es que Alt podría haber cerrado ya el saco allí, en la penúltima prueba del IDM, pero una caída en la segunda carrera por causas ajenas a su voluntad y una doble victoria simultánea de Mikhalchik volvieron a poner las cosas difíciles para Alt. "Las semanas previas a la final fueron duras", admite Alt. "También la preocupación de lesionarme en la final del Campeonato del Mundo de Resistencia justo antes de la final del IDM".

Pero todo fue sobre ruedas. En lugar de una lesión, Alt llegó a Hockenheim con el título de Campeón del Mundo de Constructores para Honda y con su jefe de equipo en el EWC, Yannick Lucot, que disfrutó del fin de semana del IDM de viernes a domingo y no podía dejar de entusiasmarse el domingo. "Florian es como un hijo para mí", dijo.

Alt, que suele abstenerse de cualquier tipo de bebida alcohólica, se había aventurado antes de la temporada con su nuevo equipo. "Si gano el título", había anunciado despreocupadamente tras cuatro subcampeonatos, "me tomaré una cerveza contigo al final de la temporada". La última noche de la temporada IDM, Alt cumplió su palabra. En lugar de cerveza, se sirvió una copa de vino espumoso del ganador para celebrar el día. Se dice que sabe especialmente bien.