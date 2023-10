Florian Alt (Honda) tient sa promesse de champion IDM

L'IDM 2023 s'est achevé il y a deux semaines et depuis deux semaines, Florian Alt peut se targuer d'être champion IDM Superbike pour la première fois de sa carrière. Après quatre places de vice-champion dans la catégorie Superbike, le pilote Honda de l'équipe Holzhauer Racing Promotion avait fait durer le suspense jusqu'à la dernière course de la saison et n'avait pas tout à fait volontairement repoussé la décision jusqu'à la dernière course de la saison 2023.

"En fait, le dimanche de la course a été assez détendu", a expliqué Alt après avoir enfin mis le titre au clair. "Bien sûr, c'était difficile de se sortir cette histoire de titre de la tête. Il y avait beaucoup d'enjeux derrière, le titre était également important pour Honda. Au début, je n'aurais jamais pensé que ça marcherait dès la première année après mon arrivée dans l'équipe HRP".

Sur la grille de départ de la deuxième course à Hockenheim, Alt a pu s'installer en pole position pour la deuxième course après avoir terminé 4e de la première course. Avant le départ, il a encore eu une petite poignée de main avec son concurrent Patrick Hobelsberger. En effet, le Bavarois avait encore envie de remporter sa première victoire avec sa BMW du team GERT56 et était déjà rapide en conséquence lors des entraînements. "Je savais déjà qu'il viendrait en course", explique Alt. Et la manœuvre de dépassement s'est alors déroulée avec la marge de sécurité nécessaire. "J'ai déjà eu quelques combats difficiles avec Hannes Soomer au cours de l'année, mais c'est un professionnel, il n'y a jamais eu de risque de chute".

Alt a également laissé les gars de la tête faire leur truc et s'est tenu à l'écart de tout. Les derniers tours ont donc été difficiles. "C'était comme un relais en championnat du monde d'endurance", décrit-il son long chemin vers le titre. "A la fin, j'ai entendu des bruits bizarres sur la moto. Mais il n'y avait rien, comme d'habitude. Je veux dire que nous n'avons pas eu une seule défaillance technique cette année".

Alt n'avait pas demandé à son équipe des stands de lui indiquer la position de son concurrent le plus acharné dans la lutte pour le titre, Ilya Mikhalchik, pendant la course. "Tout ce qui m'importait, c'était qu'il ne gagne pas", explique Alt au sujet de sa tactique. "Et je m'en serais rendu compte s'il était passé". Mais il n'est pas venu, il s'est débattu à l'arrière du peloton avec des problèmes de freinage.

"Ilya a réalisé une saison solide", estime Alt à propos de la performance de son adversaire ukrainien. "Nous n'avions qu'un seul point faible, et c'était les circuits avec peu d'adhérence. Et la pression sur nous après les courses d'Assen était énorme". En effet, Alt aurait pu boucler la boucle dès cet endroit lors de l'avant-dernier événement IDM, mais une chute indépendante de sa volonté lors de la deuxième course et un doublé simultané de Mikhalchik avaient rendu la situation encore plus périlleuse pour Alt. "Les semaines précédant la finale ont été difficiles", admet Alt. "Même l'inquiétude de se blesser encore lors de la finale du championnat du monde d'endurance juste avant la finale de l'IDM".

Mais tout s'est bien passé. Au lieu d'une blessure, Alt est arrivé à Hockenheim avec le titre de champion du monde des constructeurs pour Honda et son chef d'équipe EWC, Yannick Lucot, qui s'est autorisé le week-end IDM du vendredi au dimanche et n'en revenait pas de s'extasier le dimanche. "Florian est comme un fils pour moi", a-t-il déclaré.

Alt, qui s'abstient habituellement de toute forme de boisson alcoolisée, s'était largement exprimé avant la saison auprès de sa nouvelle équipe. "Si je remporte le titre", avait-il annoncé nonchalamment après quatre titres de vice-champion, "je boirai une bière avec vous à la fin de la saison". Le dernier soir de la saison IDM, Alt a tenu parole. Au lieu d'une bière, il s'est offert une petite coupe de champagne de vainqueur pour fêter l'événement. C'est bien connu, le goût est particulièrement bon.