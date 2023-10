Florian Alt (Honda) mantiene la promessa del campionato IDM

Per quattro anni, Florian Alt si è dovuto accontentare del secondo posto nella IDM Superbike. Dopo aver cambiato squadra e produttore, è finalmente riuscito a conquistare il titolo. Tuttavia, la strada non è stata facile.

Due settimane fa si è conclusa la IDM 2023 e per la prima volta nella sua carriera Florian Alt ha potuto definirsi campione IDM Superbike. Dopo quattro secondi posti nella classe Superbike, il pilota Honda del Team Holzhauer Racing Promotion aveva reso emozionante fino all'ultima gara della stagione e ha ritardato la decisione non del tutto volontariamente fino all'ultimo round della stagione 2023.

"In realtà, la gara di domenica è stata piuttosto rilassata", ha spiegato Alt dopo aver finalmente conquistato il titolo. "Naturalmente è stato difficile togliermi dalla testa l'idea del titolo. C'erano molte cose dietro, il titolo era importante anche per la Honda. Non pensavo che sarebbe andata bene nel mio primo anno dopo l'ingresso nel Team HRP".

Nella griglia di partenza di Hockenheim per la seconda gara, ad Alt è stata concessa la pole position per la seconda gara dopo il quarto posto nella prima gara, e c'è stata una piccola stretta di mano con il concorrente Patrick Hobelsberger prima della partenza. Perché il bavarese era ancora desideroso di ottenere la prima vittoria con la sua BMW del team GERT56 ed era già sufficientemente veloce durante le sessioni di prova. "Sapevo già in anticipo che sarebbe arrivato in gara", spiega Alt. E la manovra di sorpasso è avvenuta con il necessario cuscinetto di sicurezza. "Nel corso dell'anno ho avuto dei duri scontri con Hannes Soomer, ma lui è un professionista, non c'è mai stato il rischio di cadere".

Alt ha anche lasciato che i ragazzi davanti facessero le loro cose e si è tenuto fuori da tutto. Gli ultimi giri sono stati altrettanto duri. "È stato come un periodo nel Campionato del Mondo Endurance", descrive il suo lungo cammino verso il titolo. "Alla fine ho sentito strani rumori sulla moto. Ma non c'era nulla, come sempre. Voglio dire, non abbiamo avuto un solo guasto tecnico quest'anno".

Alt non ha avuto la posizione del suo rivale più duro nella lotta per il titolo, Ilya Mikhalchik, mostrata dal suo equipaggio ai box durante la gara. "Per me era importante solo che non vincesse", spiega Alt a proposito della sua tattica. "E me ne sarei accorto se fosse passato". Ma non è passato, anzi ha dovuto lottare con problemi ai freni in fondo allo schieramento.

"Ilya ha condotto una stagione forte", ha commentato Alt valutando le prestazioni del suo avversario ucraino. "Abbiamo avuto un solo punto debole: le piste con poca aderenza. E la pressione su di noi dopo le gare di Assen era enorme". Alt avrebbe potuto chiudere la borsa già al penultimo evento IDM, ma una caduta nella seconda gara, senza alcuna colpa, e la contemporanea doppia vittoria di Mikhalchik hanno reso le cose di nuovo difficili per Alt. "Le settimane prima della finale sono state difficili", ammette Alt. "Anche la preoccupazione di infortunarsi alla finale del Campionato del Mondo Endurance proprio prima della finale IDM".

Ma è andato tutto liscio. Invece di un infortunio, Alt è arrivato a Hockenheim con il titolo di Campione del Mondo Costruttori per la Honda e il suo capo squadra EWC Yannick Lucot, che si è goduto il fine settimana dell'IDM da venerdì a domenica e che domenica non ha potuto fare a meno di esprimere il suo entusiasmo. "Florian è come un figlio per me", ha detto.

Alt, che di solito si astiene da qualsiasi tipo di bevanda alcolica, si era lanciato in una scommessa prima della stagione con la sua nuova squadra. "Se vinco il titolo", aveva annunciato con disinvoltura dopo quattro secondi posti, "alla fine della stagione berrò una birra con te". L'ultima sera della stagione IDM, Alt ha mantenuto la parola. Invece della birra, si è concesso un bicchiere di spumante del vincitore per festeggiare la giornata. Si dice che questo sia particolarmente buono.