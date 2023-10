Florian Alt (Honda) cumpre a promessa do campeonato IDM

Durante quatro anos, Florian Alt teve de se contentar com o segundo lugar na IDM Superbike. Depois de mudar de equipa e de construtor, conseguiu finalmente chegar ao título. No entanto, o caminho não foi fácil.

Há duas semanas, o IDM 2023 chegou ao fim e, pela primeira vez na sua carreira, Florian Alt pôde considerar-se campeão do IDM Superbike. Depois de quatro campeonatos de vice-campeão na classe Superbike, o piloto da Honda da Team Holzhauer Racing Promotion tinha feito isso emocionante até a última corrida da temporada e adiou a decisão não inteiramente voluntária até a última rodada da temporada de 2023.

"Na verdade, a corrida de domingo foi bastante descontraída", explicou Alt depois de ter finalmente conquistado o título. "Claro que foi difícil tirar a questão do título da cabeça. Havia muita coisa por trás disso, o título também era importante para a Honda. Não pensei que fosse resultar no meu primeiro ano após ter entrado para a Team HRP."

Na grelha de partida de Hockenheim para a segunda corrida, Alt foi autorizado a fazer a pole position para a segunda corrida, depois de ter terminado em quarto na primeira corrida, e houve um pequeno aperto de mão com o concorrente Patrick Hobelsberger antes da partida. Porque o bávaro ainda estava interessado na sua primeira vitória com o seu BMW da equipa GERT56 e já tinha sido correspondentemente rápido durante as sessões de treinos. "Eu sabia de antemão que ele ia entrar na corrida", explica Alt. E a manobra de ultrapassagem também teve lugar com a necessária almofada de segurança. "Tive algumas batalhas duras com Hannes Soomer durante o ano, mas ele é um profissional, nunca houve qualquer perigo de queda."

Alt também deixou que os da frente fizessem o que tinham a fazer e não se meteu em nada. As últimas voltas foram igualmente difíceis. "Foi como uma passagem pelo Campeonato do Mundo de Resistência", descreve ele o seu longo caminho para o título. "No final, ouvi barulhos estranhos na mota. Mas não havia nada, como sempre. Quero dizer, não tivemos uma única falha técnica este ano."

Alt não teve a posição do seu mais duro rival na luta pelo título, Ilya Mikhalchik, mostrada pela sua equipa de boxes durante a corrida. "Para mim, só era importante que ele não ganhasse", explica Alt a sua tática. "E eu teria notado isso se ele tivesse passado por aqui." Mas ele não passou, lutando com problemas de travões na parte de trás do pelotão.

"Ilya fez uma temporada forte", Alt avaliou o desempenho do seu adversário ucraniano. "Só tivemos um ponto fraco, que foram as pistas com pouca aderência. E a pressão sobre nós depois das corridas em Assen foi enorme." Pois Alt já podia ter fechado o saco na penúltima prova da IDM, mas um acidente na segunda corrida, sem culpa sua, e uma dupla vitória simultânea de Mikhalchik tornaram as coisas novamente complicadas para Alt. "As semanas que antecederam a final foram difíceis", admite Alt. "Também a preocupação de me lesionar na final do Campeonato do Mundo de Endurance, mesmo antes da final do IDM."

Mas tudo correu bem. Em vez de uma lesão, Alt chegou a Hockenheim com o título do Campeonato do Mundo de Construtores para a Honda e para o seu chefe de equipa do EWC, Yannick Lucot, que desfrutou do fim de semana do IDM de sexta-feira a domingo e não conseguiu parar de se emocionar no domingo. "O Florian é como um filho para mim", disse ele.

Alt, que habitualmente se abstém de qualquer tipo de bebida alcoólica, tinha-se arriscado antes da época com a sua nova equipa. "Se eu ganhar o título", anunciou casualmente depois de quatro vice-campeonatos, "bebo uma cerveja convosco no final da época". Na última noite da época IDM, Alt cumpriu a sua palavra. Em vez de cerveja, ofereceu a si próprio um copo de vinho espumante do vencedor para celebrar o dia. Diz-se que este tem um sabor particularmente agradável.