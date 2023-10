IDM 2024 dice adiós a la red invertida

A algunos les encantaba la idea del orden de salida inverso para la carrera 2 del IDM Superbike, mientras que a otros no les gustaba esta modalidad incluso después de años. Ahora se ha suprimido la parrilla inversa.

Los organizadores del IDM habían copiado del WorldSBK el orden inverso tras los resultados de la primera carrera del IDM Superbike de la temporada 2019 y lo habían trasladado al campeonato nacional. De este modo, el cuarto clasificado de la carrera 1 podía conseguir la pole en la carrera 2 en los últimos cinco años del IDM. En cambio, los clasificados en el podio fueron relegados a la fila 3. Los responsables esperaban más emoción para los aficionados en las gradas, y más tarde frente a la retransmisión en directo, tras las victorias en serie, especialmente en las primeras fases de la carrera.

En el Campeonato del Mundo, el procedimiento volvió a suprimirse rápidamente y para el IDM 2024 también se prescindirá de la parrilla invertida. Este año, la lucha por el liderato fue más reñida, sobre todo en los primeros compases de la segunda carrera. En Most, Toni Finsterbusch acabó en el asiento del pantalón tras unos metros y varios choques, en Assen fue el actual campeón de la IDM, Florian Alt. Llevaba tiempo manifestándose en contra de la parrilla invertida. "Es demasiado peligrosa", decía.

"El viernes del fin de semana de Schleiz convoqué una reunión con todos los pilotos de Superbike del IDM", explicó Stefan Beck, Director de Carrera del IDM. "Pudimos mantener un intercambio muy constructivo entre nosotros. En esta reunión también se habló de la parrilla invertida. Acordamos pensar en todas las direcciones después de la temporada actual sobre los temas del modo y la disposición de la calificación, así como la duración de todas las sesiones, y hacer ajustes para los años siguientes. Ya hay muchos enfoques diferentes que definitivamente queremos seguir".

Ilya Mikhalchik, tres veces campeón del IDM, también opinó sobre la parrilla invertida. "Al principio era bastante interesante", dice el ucraniano, "como promoción de la serie y para atraer a más espectadores a la pista. Sólo para dar a la gente algo que ver. Pero de alguna manera ya no es así. Mi sugerencia, que también hice en la reunión de Schleiz, es que los tiempos de la primera carrera se utilicen en la segunda. Si, por ejemplo, un piloto queda cuarto en la primera carrera pero marca la vuelta rápida, estará en la pole position en la carrera 2. Eso es más interesante y también más realista. Eso es más interesante y también más realista. Enviar a los tres primeros a la tercera fila no es tan genial. Y algunos pilotos simplemente no lo tienen bajo control en las primeras vueltas. Además, los tiempos en IDM Superbike son más ajustados que antes, por lo que las batallas también lo son. Por lo tanto, con la parrilla invertida, también es algo a tener en cuenta en términos de seguridad".

Alt nunca ha ocultado su aversión por la parrilla invertida. A pesar de que era exactamente la que le había valido la pole position para la Carrera 2 en la última carrera de la temporada 2023 después de terminar 4º en la Carrera 1. "Pero eso no me afectó ahora", subraya su opinión. "Fue la decisión correcta que eso desapareciera y que se trabajara en un nuevo formato de clasificación".

El jefe del equipo, Karsten Wolf, lamenta en cambio la supresión de la parrilla invertida. "De lo contrario, a menudo habríamos visto una copia de la primera carrera en la segunda", señala Wolf. "La parrilla invertida era entonces Pro Fan, no había conflictos y al final de la temporada siempre se proclamaba campeón la persona adecuada".

Lo que sucederá a continuación sigue abierto. El promotor de la IDM está trabajando en un nuevo formato de muelle.