L'IDM 2024 fait ses adieux à la grille inversée

Les responsables de l'IDM avaient copié sur le WorldSBK l'ordre inverse après les résultats de la première course de l'IDM Superbike pour la saison 2019 et l'avaient appliqué au championnat national. Le quatrième de la course 1 a ainsi pu prendre place en pole position lors de la course 2 au cours des cinq dernières années d'IDM. La clientèle du podium a été reléguée à la place sur la troisième ligne de départ. Après des victoires en série, les responsables espéraient plus de suspense, surtout en début de course pour les fans dans les tribunes, et plus tard devant le streaming en direct.

En championnat du monde, le procédé a été rapidement supprimé et pour l'IDM 2024, on renoncera également à la grille inversée. Cette année, il y a eu davantage de bousculades dans la lutte pour la tête de la course, surtout dans la phase initiale de la deuxième course. A Most, Toni Finsterbusch s'est retrouvé sur le sol après quelques mètres et plusieurs bodychecks, à Assen, c'est l'actuel champion IDM Florian Alt qui a été touché. Ce dernier s'était déjà prononcé depuis longtemps contre la grille inversée. "C'est tout simplement trop dangereux", estimait-il.

"Le vendredi du week-end de Schleiz, j'ai convoqué une réunion avec tous les pilotes d'IDM Superbike", explique Stefan Beck, directeur de course IDM. "Nous avons pu avoir des échanges très constructifs à cette occasion. La grille inversée a également été abordée dans ce cadre. Nous nous sommes mis d'accord pour réfléchir dans toutes les directions après la saison actuelle sur les thèmes du mode de qualification, de la disposition et de la durée de toutes les sessions et pour procéder à des adaptations pour les années suivantes. Il existe déjà de nombreuses approches différentes que nous souhaitons en tout cas poursuivre".

Ilya Mikhalchik, triple champion IDM, avait également son avis sur la grille inversée. "Au début, c'était peut-être intéressant", estime l'Ukrainien, "comme promotion pour la série et pour attirer plus de spectateurs sur le circuit. Tout simplement pour que les gens aient quelque chose à voir. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Ma proposition, que j'ai également faite lors de la réunion à Schleiz, est que l'on prenne pour la deuxième course les temps au tour de la première course. Par exemple, si un pilote a terminé quatrième lors de la première course, mais qu'il a réalisé le meilleur tour en course, il sera en pole position lors de la deuxième course. C'est plus intéressant et aussi plus réaliste. Envoyer les trois premiers en troisième ligne, ce n'est pas génial. Et certains pilotes n'ont tout simplement pas le contrôle dans les premiers tours. En outre, les temps en IDM Superbike sont plus serrés qu'auparavant, donc les combats sont aussi plus serrés. C'est pourquoi l'utilisation de la grille inversée est aussi à prendre en considération en termes de sécurité".

Alt n'a jamais caché son aversion pour l'ordre inversé. Même si c'est précisément celui-ci qui lui avait valu la pole position pour la course 2 lors de la dernière course de la saison 2023, après une quatrième place dans la course 1. "Mais cela ne m'a pas influencé maintenant", souligne-t-il. "C'était la bonne décision de supprimer cela et de travailler sur un nouveau format de qualification.

Le chef d'équipe Karsten Wolf regrette en revanche la suppression de la grille inversée. "Sinon, nous aurions souvent vu une copie de la première course lors de la deuxième", fait remarquer Wolf. "La grille inversée était alors justement pro-fan, il n'y avait pas de conflits et à la fin de la saison, c'est toujours le bon qui est devenu champion".

La suite des événements est actuellement encore ouverte. Le promoteur de l'IDM travaille sur un nouveau format de quai.