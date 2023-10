IDM 2024 dice addio alla rete inversa

Ad alcuni piaceva l'idea dell'ordine di partenza inverso per gara 2 dell'IDM Superbike, mentre ad altri la modalità non piaceva nemmeno dopo anni. Ora la griglia inversa è stata abolita.

Gli organizzatori dell'IDM avevano copiato l'ordine inverso dopo i risultati della prima gara dell'IDM Superbike per la stagione 2019 dal WorldSBK e lo avevano trasferito al campionato nazionale. Il quarto classificato di gara 1 è stato quindi autorizzato a conquistare la pole position in gara 2 negli ultimi cinque anni dell'IDM. I piloti sul podio sono stati invece relegati in terza fila. I responsabili speravano di suscitare maggiori emozioni per i tifosi sugli spalti, e successivamente davanti alla diretta streaming, dopo le vittorie di serie, soprattutto nelle prime fasi di gara.

Nel Campionato del Mondo, la procedura è stata rapidamente abolita e anche per l'IDM 2024 si rinuncerà alla griglia invertita. Quest'anno, ovviamente, la lotta per la leadership è stata più combattuta, soprattutto nelle prime fasi della seconda gara. A Most, Toni Finsterbusch è finito sul sedile dei pantaloni dopo pochi metri e diversi bodycheck, ad Assen è toccato al campione IDM in carica Florian Alt. Da tempo si era espresso contro la griglia inversa. "È semplicemente troppo pericolosa", era la sua opinione.

"Il venerdì del weekend di Schleiz ho convocato una riunione con tutti i piloti IDM Superbike", ha spiegato il direttore di gara IDM Stefan Beck. "Siamo riusciti ad avere uno scambio molto costruttivo tra di noi. In questa riunione si è discusso anche della griglia inversa. Abbiamo concordato di riflettere in tutte le direzioni dopo la stagione in corso sui temi della modalità e della disposizione delle qualifiche e della durata di tutte le sessioni e di apportare modifiche per gli anni successivi. Ci sono già molti approcci diversi che vogliamo assolutamente perseguire".

Anche il tre volte campione IDM Ilya Mikhalchik ha espresso la sua opinione sulla griglia invertita. "All'inizio era forse abbastanza interessante", dice l'ucraino, "come promozione della serie e per portare più spettatori in pista. Per dare alla gente qualcosa da guardare. Ma in qualche modo non è più così. Il mio suggerimento, che ho avanzato anche alla riunione di Schleiz, è che i tempi sul giro della prima gara vengano utilizzati per la seconda. Se, ad esempio, un pilota è arrivato quarto nella prima gara ma ha fatto il giro più veloce, in gara 2 sarà in pole position. Questo è più interessante e anche più realistico. Mandare i primi tre in terza fila non è così bello. Inoltre, alcuni piloti non hanno il controllo della situazione nei primi giri. Inoltre, i tempi nella IDM Superbike sono più stretti di un tempo, quindi anche le battaglie sono più serrate. Pertanto, la griglia invertita è un elemento da considerare anche in termini di sicurezza".

Alt non ha mai nascosto la sua avversione per la griglia inversa. Anche se è stata proprio quella che gli ha fatto guadagnare la pole position per Gara 2 nell'ultima gara della stagione 2023, dopo il 4° posto in Gara 1. "Ma questo non mi ha condizionato. "Ma questo non mi ha influenzato ora", sottolinea la sua opinione. È stata la decisione giusta per eliminare questo aspetto e lavorare su un nuovo formato di qualifiche".

Il boss del team Karsten Wolf, invece, si rammarica per l'abolizione della griglia invertita. "Altrimenti avremmo spesso visto una copia della prima gara nella seconda", sottolinea Wolf. "La griglia invertita era allora Pro Fan, non c'erano conflitti e alla fine della stagione la persona giusta diventava sempre campione".

Ciò che accadrà in seguito è ancora aperto al momento. Il promotore dell'IDM sta lavorando a un nuovo formato di banchina.