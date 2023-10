IDM 2024 diz adeus à rede invertida

Algumas pessoas adoraram a ideia da ordem de partida invertida para a corrida 2 do IDM Superbike, enquanto outras não gostaram do modo mesmo depois de anos. Agora, a grelha invertida foi abolida.

Os organizadores da IDM copiaram a ordem inversa após os resultados da primeira corrida da IDM Superbike para a época de 2019 do WorldSBK e transferiram-na para o campeonato nacional. O quarto classificado da corrida 1 foi assim autorizado a conquistar a pole position na corrida 2 nos últimos cinco anos do IDM. Os pilotos que terminaram no pódio foram relegados para a linha 3. Os responsáveis esperavam que os adeptos nas bancadas e, mais tarde, em frente à transmissão em direto, ficassem mais entusiasmados com as vitórias da série, especialmente nas fases iniciais da corrida.

No Campeonato do Mundo, o procedimento foi rapidamente abolido e, para o IDM 2024, a grelha invertida também será dispensada. Este ano, a luta pela liderança foi obviamente mais acesa, sobretudo na fase inicial da segunda corrida. Em Most, Toni Finsterbusch acabou no banco das calças após alguns metros e vários bodychecks, em Assen foi o atual campeão da IDM, Florian Alt. Já há algum tempo que ele se tinha manifestado contra a grelha invertida. "É simplesmente demasiado perigosa", era a sua opinião.

"Na sexta-feira do fim de semana de Schleiz convoquei uma reunião com todos os pilotos da IDM Superbike", explicou o Diretor de Corrida da IDM, Stefan Beck. "Conseguimos ter uma troca de impressões muito construtiva uns com os outros. A grelha invertida também foi discutida nesta reunião. Concordámos em pensar em todas as direcções após a presente temporada sobre os temas do modo e disposição da qualificação, bem como a duração de todas as sessões e fazer ajustes para os anos seguintes. Já existem muitas abordagens diferentes que queremos definitivamente seguir".

O tricampeão da IDM, Ilya Mikhalchik, também tem uma opinião sobre a grelha invertida. "No início, talvez fosse bastante interessante", diz o ucraniano, "como promoção da série e para trazer mais espectadores à pista. Só para dar às pessoas algo para ver. Mas, de alguma forma, já não é assim. A minha sugestão, que também fiz na reunião em Schleiz, é que os tempos por volta da primeira corrida sejam utilizados na segunda. Se, por exemplo, um piloto ficar em quarto lugar na primeira corrida, mas fizer a volta mais rápida, ficará na pole position na corrida 2. Isso é mais interessante e também mais realista. Mandar os três primeiros para a terceira linha não é assim tão bom. E alguns pilotos não têm o controlo nas primeiras voltas. Além disso, os tempos na IDM Superbike são mais apertados do que antigamente, pelo que as batalhas também são mais apertadas. Por isso, com a grelha invertida, também é algo a considerar em termos de segurança."

Alt nunca escondeu a sua antipatia pela grelha invertida. Apesar de ter sido exatamente a que lhe valeu a pole position para a Corrida 2 na última corrida da temporada de 2023, depois de terminar em 4º na Corrida 1. "Mas isso não me afectou agora", sublinha a sua opinião. "Foi a decisão certa para que isso desaparecesse e para que se trabalhasse num novo formato de qualificação.

O chefe de equipa Karsten Wolf, por outro lado, lamenta a abolição da grelha invertida. "Caso contrário, teríamos visto muitas vezes uma cópia da primeira corrida na segunda corrida", salienta Wolf. "A grelha invertida era então Pro Fan, não havia conflitos e no final da época a pessoa certa tornava-se sempre campeã."

O que vai acontecer a seguir ainda está em aberto. O promotor do IDM está a trabalhar num novo formato de cais.