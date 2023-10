IDM News : Supermoto, IDM, Motocross et EWC

Certains invités de l'IDM décrochent le titre de champion du monde dans leur discipline standard à la fin de la saison. D'autres fêtent des succès loin de leur terrain habituel et les négociations se déroulent en Suisse.

Encore un titre de champion du monde

Le pilote TM Marc-Reiner Schmidt s'est assuré le titre de champion du monde de SuperMoto lors de la finale à Mettet, en Belgique. L'Autrichien Lukas Höllbacher (KTM) a dû se contenter du titre de vice-champion. Depuis quelques années, Schmidt est également toujours un invité apprécié en IDM Superbike. Pour la saison 2023, il avait rejoint l'équipe BMW de Marc Neumann. En Belgique, Schmidt a désormais fêté son titre dans sa discipline principale, le SuperMoto. "Trois titres de champion du monde consécutifs", énumère-t-il non sans une fierté bien méritée. "Et six fois vainqueur de Superbike-Mettet. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis plus que reconnaissant d'avoir remis les pendules à l'heure et d'avoir mérité ce succès avec mon équipe l30racing et tmracingofficialpage. Je suis fier d'avoir tous mes sponsors derrière moi et je suis heureux de partager ce titre avec eux".

En dehors de la piste

Ilya Mikhalchik du team BCC-alpha-Van Zon-BMW s'était certes autorisé une victoire de manche lors de la finale de l'IDM, mais c'est son concurrent Honda Florian Alt qui s'est finalement emparé du titre. Entre-temps, Mikhalchik, qui vit en réalité à Kiev en Ukraine, s'est provisoirement installé en Pologne avec sa compagne Milena. Et se rapproche aussi activement de la scène polonaise des courses. "Drôle de dimanche", a récemment déclaré l'Ukrainien. "Lors du championnat polonais MX de la région sud, c'était vraiment sympa de rouler sur un beau circuit. Il n'y avait pas tous les gars rapides de Pologne, à cause du MXON23, mais il y avait assez de pilotes pour se battre avec eux pour la première place".

Une concentration totale

Philipp Steinmayr a participé à la saison 2023 de l'IDM Superbike au sein de l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW. En outre, il a également pris le départ de trois des quatre manches du championnat du monde d'endurance. Mais l'Autrichien a maintenant fait ses adieux à tout cela, au moins en 2024, il veut se concentrer sur les courses de sprint. "Deux années de superbes souvenirs et de nombreux succès", c'est ainsi qu'il qualifie sa période en EWC. "Merci au Team 18 Sapeurs Pompiers pour ces bons moments, chaque personne de l'équipe va me manquer. Podium aux trois courses de 24h et même le titre de champion du monde de stock l'année dernière. Je suis vraiment fier d'avoir accompli cela avec l'équipe, et tout le monde dans ce jeu sait à quel point il faut s'investir et à quel point toute l'équipe doit travailler parfaitement pour obtenir ces résultats. Ce n'est pas facile de dire au revoir, mais disons que ce n'est pas idéal de passer d'une course à l'autre entre des marques de moto aussi différentes.

Tour de Suisse prévu

Pour la saison 2024, l'ancien pilote de championnat du monde Superbike n'a pas encore de contrat en poche. Son chef d'équipe de cette année, Emil Weber, aimerait que l'Argentin, qui vit en Italie, reste dans son équipe soutenue par Kawasaki Allemagne en 2024. C'est pourquoi les deux hommes se rencontreront prochainement en Suisse afin de discuter d'éventuels projets communs. Entre-temps, Mercado a démontré ses compétences en supermotard en prenant le départ du Trofeo delle Regioni en Italie. Il a pris la quatrième place de la course 1 et la troisième place de la course 2. "Un grand merci à tous pour ce week-end fantastique", conclut Mercado.