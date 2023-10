Notizie IDM: Supermoto, IDM, Motocross e EWC

I piloti dell'IDM non sono ancora andati in letargo. Molti di loro continuano a fare i loro giri, spesso fuori dall'asfalto, e hanno successo anche lì.

Alcuni ospiti di IDM conquistano il titolo di campione del mondo nella loro disciplina standard alla fine della stagione. Altri festeggiano successi lontani dal loro terreno abituale e le trattative si svolgono in Svizzera.

Un altro titolo mondiale

Il pilota TM Marc-Reiner Schmidt si è aggiudicato il titolo di campione del mondo SuperMoto nella finale di Mettet, in Belgio. L'austriaco Lukas Höllbacher (KTM) si è dovuto accontentare del secondo posto. Da diversi anni Schmidt è anche un gradito ospite dell'IDM Superbike. Nella stagione 2023 si è unito al team BMW di Marc Neumann. In Belgio, Schmidt ha festeggiato nella sua disciplina principale, la SuperMoto. "Tre titoli mondiali di fila", elenca, non senza un meritato orgoglio. "E sei volte vincitore del Superbiker Mettet. Non c'è altro da dire. Sono più che grato di essere tornato al top e di essermi guadagnato questo successo insieme al mio team l30racing e tmracingofficialpage. Sono orgoglioso di avere tutti i miei sponsor al mio fianco e sono felice di condividere il titolo con loro".

Fuori dalla pista

Ilya Mikhalchik del Team BCC-alpha-Van Zon-BMW si era concesso un'altra vittoria di manche nella finale dell'IDM, ma alla fine è stato il rivale della Honda Florian Alt a strappare il titolo. Nel frattempo, Mikhalchik, che vive a Kiev, in Ucraina, si è stabilito temporaneamente in Polonia con la sua compagna Milena. E si sta avvicinando attivamente alla scena delle corse polacche. "Domenica divertente", ha dichiarato di recente l'ucraino. "Al Campionato polacco MX Regione Sud è stato davvero divertente correre su una bella pista. Non c'erano tutti i ragazzi veloci della Polonia a causa dell'MXON23, ma c'erano abbastanza piloti per lottare con loro per il primo posto".

Piena concentrazione

Philipp Steinmayr ha corso nella stagione 2023 dell'IDM Superbike con il team BCC-alpha-Van Zon-BMW. Inoltre, ha partecipato anche a tre dei quattro round del Campionato Mondiale Endurance. Ma l'austriaco ha deciso di dire addio a tutto questo: almeno nel 2024 vuole concentrarsi sulle gare sprint. "Due anni con grandi ricordi e molti successi", descrive il suo periodo nell'EWC. "Grazie al Team 18 Sapeurs Pompiers per questo grande periodo, mi mancherà ogni singola persona della squadra". Podio in tutte e tre le 24h e anche il titolo di Campione del Mondo Stock l'anno scorso. Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto questi risultati insieme al team e tutti gli addetti ai lavori sanno quanto impegno si debba profondere e quanto tutto il team debba lavorare alla perfezione per ottenere questi risultati. Non è facile per me dire addio, ma diciamo che non è l'ideale passare da una marca di moto all'altra da una gara all'altra.

In programma il Giro di Svizzera

L'ex pilota del Campionato Mondiale Superbike non ha ancora un contratto in tasca per la stagione 2024. Il suo capo squadra di quest'anno, Emil Weber, vorrebbe tenere l'argentino, che vive in Italia, nel suo team Kawasaki Germany nel 2024. Pertanto, i due si incontreranno presto in Svizzera per discutere di possibili progetti comuni. Nel frattempo, Mercado ha dimostrato le sue capacità nel supermoto partecipando al Trofeo delle Regioni in Italia. Ha conquistato il quarto posto in gara 1 e il terzo in gara 2. "Grazie a tutti per il grande weekend", ha dichiarato Mercado.