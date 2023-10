Notícias IDM: Supermoto, IDM, Motocross e EWC

Os pilotos da IDM ainda não entraram em hibernação. Muitos deles continuam a fazer as suas voltas, muitas vezes fora do asfalto, e também aí são bem sucedidos.

No final da época, alguns convidados da IDM conquistam o título de campeão do mundo na sua disciplina habitual. Outros celebram sucessos longe do seu terreno habitual e as negociações têm lugar na Suíça.

Mais um título de campeão do mundo

O piloto da TM Marc-Reiner Schmidt garantiu o título do Campeonato do Mundo de SuperMoto na final em Mettet, na Bélgica. O austríaco Lukas Höllbacher (KTM) teve de se contentar com o título de vice-campeão. Schmidt também tem sido um convidado bem-vindo no IDM Superbike há vários anos. Na temporada de 2023, juntou-se à equipa BMW de Marc Neumann. Na Bélgica, Schmidt agora comemorou em sua disciplina principal, SuperMoto. "Três títulos de campeão mundial consecutivos", enumera, não sem orgulho merecido. "E seis vezes vencedor do Superbiker Mettet. Não há mais nada a dizer. Estou mais do que grato por ter regressado ao topo e por ter conquistado este sucesso juntamente com a minha equipa l30racing e tmracingofficialpage. Estou orgulhoso por ter todos os meus patrocinadores a apoiar-me e feliz por partilhar o título com eles."

Fora da pista

Ilya Mikhalchik, da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW, tinha-se dado ao luxo de vencer mais uma corrida na final do IDM, mas foi o rival da Honda, Florian Alt, que acabou por arrebatar o título. Entretanto, Mikhalchik, que vive em Kiev, na Ucrânia, estabeleceu uma casa temporária na Polónia com a sua companheira Milena. E está também a aproximar-se ativamente da cena polaca das corridas. "Domingo engraçado", declarou recentemente o ucraniano. "No Campeonato da Região Sul da Polónia de MX foi muito divertido correr numa pista agradável. Nem todos os pilotos rápidos da Polónia estavam lá por causa do MXON23, mas havia pilotos suficientes para lutar com eles pelo primeiro lugar."

Concentração total

Philipp Steinmayr correu na época de 2023 da IDM Superbike com a equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW. Além disso, ele também competiu em três das quatro rodadas do Campeonato Mundial de Endurance. Mas o austríaco está agora a dizer adeus a isso, pelo menos em 2024 quer concentrar-se nas corridas de sprint. "Dois anos com grandes recordações e muitos êxitos", descreve a sua passagem pelo EWC. "Obrigado à Equipa 18 Sapeurs Pompiers por este tempo fantástico, vou sentir a falta de cada um dos elementos da equipa. Pódio nas três corridas de 24 horas e até o título do Campeonato do Mundo de Stock no ano passado. Estou muito orgulhoso por ter conseguido tudo isto em conjunto com a equipa e todos sabem o esforço que é preciso fazer e a perfeição com que toda a equipa tem de trabalhar para estes resultados. Não é fácil para mim despedir-me, mas digamos que não é ideal alternar entre marcas de motas tão diferentes de corrida para corrida.

Volta à Suíça planeada

O antigo piloto do Campeonato do Mundo de Superbike ainda não tem um contrato no bolso para a época de 2024. O seu chefe de equipa deste ano, Emil Weber, gostaria de manter o argentino, que vive em Itália, na sua equipa apoiada pela Kawasaki Alemanha em 2024. Por isso, os dois se encontrarão em breve na Suíça para discutir possíveis planos conjuntos. Entretanto, Mercado tem vindo a provar as suas capacidades de supermoto ao competir no Trofeo delle Regioni, em Itália. Ficou em quarto lugar na corrida 1 e em terceiro na corrida 2. "Obrigado a todos por um fim de semana fantástico", disse Mercado.